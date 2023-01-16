В Китае уточнили правила въезда россиян

Граждане России при въезде в Китай обязаны предоставить ПЦР-тест, сделанный не ранее 48 часов до вылета. Кроме того, им следует заполнить декларацию о состоянии здоровья. Информация опубликована на официальном сайте посольства.

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В дипмиссии отметили, что справка о результате ПЦР-теста должна содержать имя и фамилию туриста как в документе. Кроме того, в ней необходимо указать время тестирования или время выдачи результата, метод тестирования, сам результат теста, название и контакты лаборатории.

Документ должен быть на русском или английском языке, его следует предъявлять в распечатанном виде.

Уточняется, что результаты тестирования и анкету будут проверять сотрудники авиаперевозчиков и аэропортов. Кроме того, их могут частично проверить на таможне Китая.