Эксперт указал на способы обойти «невыполнимые» требования ЕС к россиянам

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян рассказал, что россияне нашли способы выполнить «невыполнимые» требования для въезда в ЕС. Об этом пишут «Известия».
Замглавы МИД РФ Евгений Иванов ранее заявил, что ЕС стал редко выдавать россиянам многократные визы, а некоторые из стран Евросоюза установили «заведомо невыполнимые условия» для получения виз.
Он упомянул требования оплачивать сбор через западные банки и покупать медицинскую страховку у иностранных компаний.
«На самом деле эти проблемы решаемы все. И платеж через иностранный банк, и страховка иностранного страховщика», - так прокомментировал эти проблемы Мкртчян.
Он подчеркнул, что эти задачи решать непросто, но они выполнимы.
«Понятно, что российский народ смекалистый, и нет такого требования, которое он бы не выполнил», - рассказал эксперт.
Он добавил, что многие россияне уже оформили карты иностранных банков.
Мкртчян посоветовал обращаться за визами в «лояльные» страны ЕС - это Венгрия, Греция и Италия. Также он напомнил, что российские туристы могут без визы посетить Таиланд, Египет и Турцию, а визу в Индию и Шри-Ланку получить достаточно просто.