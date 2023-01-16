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37 минут назад

Эксперт указал на способы обойти «невыполнимые» требования ЕС к россиянам

Мария Иванова

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян рассказал, что россияне нашли способы выполнить «невыполнимые» требования для въезда в ЕС. Об этом пишут «Известия».

Эксперт указал на способы обойти «невыполнимые» требования ЕС к россиянам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Замглавы МИД РФ Евгений Иванов ранее заявил, что ЕС стал редко выдавать россиянам многократные визы, а некоторые из стран Евросоюза установили «заведомо невыполнимые условия» для получения виз.

Он упомянул требования оплачивать сбор через западные банки и покупать медицинскую страховку у иностранных компаний.

«На самом деле эти проблемы решаемы все. И платеж через иностранный банк, и страховка иностранного страховщика», - так прокомментировал эти проблемы Мкртчян.

Он подчеркнул, что эти задачи решать непросто, но они выполнимы.

«Понятно, что российский народ смекалистый, и нет такого требования, которое он бы не выполнил», - рассказал эксперт.

Он добавил, что многие россияне уже оформили карты иностранных банков.

Мкртчян посоветовал обращаться за визами в «лояльные» страны ЕС - это Венгрия, Греция и Италия. Также он напомнил, что российские туристы могут без визы посетить Таиланд, Египет и Турцию, а визу в Индию и Шри-Ланку получить достаточно просто.

Общество,Алексан Мкртчян,Евгений Иванов,МИД России,ЕС,
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