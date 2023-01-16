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31 минуту назад

В России запретили движение «Маньяки. Культ убийств»

Lenta.ruиещё 5

Верховный суд России признал террористической неонацистскую организацию из Украины «Маньяки. Культ убийств» (МКУ) и запретил ее деятельность в стране. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.

В России запретили движение «Маньяки. Культ убийств»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Решение принято по иску Генпрокуратуры.

2 декабря стало известно, что глава российского надзорного ведомства Игорь Краснов потребовал запретить украинскую организацию, пропагандирующую неонацистскую идеологию. В интернете движение связывают с культом насилия и страха. Его участники совершают преступления экстремистской и террористической направленности, отмечал генпрокурор. «МКУ» представляет угрозу безопасности общества и государства.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что в 50 регионах России с 2021 года правоохранители задержали 150 членов украинской неонацистской группировки, которая через интернет вовлекает подростков в противоправную деятельность и распространяет в России деструктивную идеологию.

Общество,Игорь Краснов,Верховный суд,НАК,
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