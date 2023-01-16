В России резко выросла заболеваемость COVID-19

Заболеваемость COVID-19 в России резко выросла за неделю более чем на 40 процентов. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба стопкоронавирус.рф в Telegram -канале.

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 21,4 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 40,5 процента», — говорится в сообщении.

Заболеваемость увеличилась в 75 субъектах РФ, в том числе в 16 регионах более, чем в среднем по стране. Показатель госпитализации на 100 тысяч человек также вырос на 32,1 процента в сравнении с прошлой неделей.