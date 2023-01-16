Европейская страна начала прием заявлений от россиян на шенгенскую визу

Визовые центры Хорватии начали прием документов от россиян на краткосрочную шенгенскую визу. Об этом пишет ТАСС.

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«Осуществляется прием документов на шенгенские краткосрочные визы С по всем целям поездки. Оформление уже началось. Долгосрочные визы D - это национальные визы, тоже по ним прием документов идет», - сказали в визовом центре Хорватии в Москве.

Для подачи заявления россиянам необходимо заполнить и распечатать онлайн-анкету на сайте МИД Хорватии. После этого анкету вместе с остальными документами необходимо предоставить в визовый центр. Также необходимо предоставить биометрические данные.