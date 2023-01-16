Европейская страна начала прием заявлений от россиян на шенгенскую визу

Визовые центры Хорватии начали прием документов от россиян на краткосрочную шенгенскую визу. Об этом пишет ТАСС.
«Осуществляется прием документов на шенгенские краткосрочные визы С по всем целям поездки. Оформление уже началось. Долгосрочные визы D - это национальные визы, тоже по ним прием документов идет», - сказали в визовом центре Хорватии в Москве.
Для подачи заявления россиянам необходимо заполнить и распечатать онлайн-анкету на сайте МИД Хорватии. После этого анкету вместе с остальными документами необходимо предоставить в визовый центр. Также необходимо предоставить биометрические данные.
Ранее статс-секретарь – заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов заявил, что страны ЕС выдвигают заведомо невыполнимые условия получения разрешений на въезд для туристов из России. Так, к примеру, от россиян требуют оплаты визовых сборов через западные банки или предъявления медицинского страхового полиса иностранного страховщика.