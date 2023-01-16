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9 минут назад

Николай Бурляев рассказал об улучшении состояния Никиты Михалкова

Lenta.ruиещё 2

Народный артист России Николай Бурляев рассказал о самочувствии госпитализированного режиссера Никиты Михалкова. Об этом он сообщил в беседе с телеканалом «360».

Появились новости о состоянии Никиты Михалкова
Фото: РИА Новости РИА Новости

Актер отметил, что состояние кинематографиста начало улучшаться.

«Мы говорили по телефону, все нормально, он в рабочем состоянии, все приходит в норму. У него прекрасный аппетит, нет температуры. Никита Сергеевич работает в палате, читает сценарии и занимается своими проектами, все идет штатно. Его состояние улучшилось», — рассказал народный артист России.

О госпитализации режиссера стало известно 5 января. Baza сообщала, что кинематографист попал в больницу с пневмонией из-за коронавируса. 10 января состояние Михалкова начало ухудшаться.

Ранее Никита Михалков раскритиковал Евросоюз из-за включения его имени в санкционный список.

Общество,Николай Бурляев,Никита Михалков,ЕС,
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