Михалков направил открытое письмо Евросоюзу

Режиссер и актер Никита Михалков отреагировал на внесение в санкционный список ЕС открытым письмом, в котором заявил, что на программу «Бесогон» не получает «ни копейки» от государства и высказывает в ней свое личное мнение. Письмо артиста опубликовала «Российская газета».

«Вы, считающие себя цивилизованным демократическим обществом, объявляете санкции человеку, который в своей стране, у себя на родине, своему народу на своем языке высказывает свое личное мнение», - заявил Михалков.

Режиссер напомнил, что он «не политик, не чиновник и не государственный служащий». А также заверил, что в своей программе «Бесогон», которая выходит уже 11 лет, он ни разу не изменил свое мнение «по ключевым вопросам».

«Не ведая, что говорите, вы объявляете меня пропагандистом Кремля. Но для справки, если вам это интересно: я не получаю ни от канала, ни от государства ни одной копейки и делаю передачу за свой счет», - заявил Никита Михалков, подчеркнув, что его программа также никем не цензурируется.

Также кинематографист констатировал, что его радует внесение в санкционный список ЕС, так как это означает, что его программы «своей правдивостью и независимостью помогают людям узнать правду».

Никита Михалков, наряду с другими артистами, был внесен в санкционный список ЕС 16 декабря 2022 года. Девятый пакет санкций ЕС предусматривает санкции против 141 россиянина и 49 юридических лиц. В черный список, помимо Никиты Михалкова, попали ведущие Борис Корчевников и Марина Ким, певец Григорий Лепс, блогер Дмитрий Пучков.