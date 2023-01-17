Уволенному Назарову нашли замену в МХТ имени Чехова

Имя российского актера Дмитрия Назарова и роли, которые он исполнял, были удалены из анонсов постановок театра МХТ имени А. П. Чехова. Скандал с артистом набирает все большие обороты, а ему на смену в театре уже выбрали другого актера.

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После увольнения знаменитости за антироссийские высказывания, руководству театра пришлось в сжатые сроки искать ему замену. Воланда в постановке «Мастер и Маргарита» исполнит актер Анатолий Кот. Премьера спектакля с новым актерским составом состоится 29 января, сообщили в пресс-службе МХТ.

Назаров планировал сыграть в еще одном спектакле под названием «Лес». Выступление было назначено на 21 января, однако его заменили на комедию «№13D».

Произошедший с ним скандал артист не комментирует. Назаров, по информации портала StarHit, рассчитывает покинуть страну. Однако официальных объявлений на этот счет пока не поступало.