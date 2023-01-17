Уволенному Назарову нашли замену в МХТ имени Чехова

Имя российского актера Дмитрия Назарова и роли, которые он исполнял, были удалены из анонсов постановок театра МХТ имени А. П. Чехова. Скандал с артистом набирает все большие обороты, а ему на смену в театре уже выбрали другого актера.
После увольнения знаменитости за антироссийские высказывания, руководству театра пришлось в сжатые сроки искать ему замену. Воланда в постановке «Мастер и Маргарита» исполнит актер Анатолий Кот. Премьера спектакля с новым актерским составом состоится 29 января, сообщили в пресс-службе МХТ.
Назаров планировал сыграть в еще одном спектакле под названием «Лес». Выступление было назначено на 21 января, однако его заменили на комедию «№13D».
Произошедший с ним скандал артист не комментирует. Назаров, по информации портала StarHit, рассчитывает покинуть страну. Однако официальных объявлений на этот счет пока не поступало.
Об увольнении Дмитрия Назарова ранее сообщили СМИ. По предварительной информации, причиной увольнения стали критические высказывания актера на тему спецоперации России на Украине. Позже артист рассказал журналистам, что был удивлен новостью о своем увольнении из МХТ имени А. П. Чехова, так как сам он ничего не знал о таких событиях. По его словам, никакого разговора с Хабенским перед увольнением не было.