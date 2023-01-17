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29 минут назад

Дмитрия Назарова заменили в постановках МХТ имени Чехова после увольнения

Вечерняя Москваиещё 8

Имя российского актера Дмитрия Назарова и роли, которые он исполнял, были удалены из анонсов постановок театра МХТ имени А. П. Чехова. Скандал с артистом набирает все большие обороты, а ему на смену в театре уже выбрали другого актера.

Уволенному Назарову нашли замену в МХТ имени Чехова
Фото: ТАССТАСС

После увольнения знаменитости за антироссийские высказывания, руководству театра пришлось в сжатые сроки искать ему замену. Воланда в постановке «Мастер и Маргарита» исполнит актер Анатолий Кот. Премьера спектакля с новым актерским составом состоится 29 января, сообщили в пресс-службе МХТ.

Назаров планировал сыграть в еще одном спектакле под названием «Лес». Выступление было назначено на 21 января, однако его заменили на комедию «№13D».

Дмитрий Назаров и его супруга уволены из МХТ им. Чехова

Произошедший с ним скандал артист не комментирует. Назаров, по информации портала StarHit, рассчитывает покинуть страну. Однако официальных объявлений на этот счет пока не поступало.

Об увольнении Дмитрия Назарова ранее сообщили СМИ. По предварительной информации, причиной увольнения стали критические высказывания актера на тему спецоперации России на Украине. Позже артист рассказал журналистам, что был удивлен новостью о своем увольнении из МХТ имени А. П. Чехова, так как сам он ничего не знал о таких событиях. По его словам, никакого разговора с Хабенским перед увольнением не было.

Общество,Анатолий Кот,Дмитрий Назаров,
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