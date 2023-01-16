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22 минуты назад

Россияне признались в активном мониторинге новостных лент

Мослента

Россияне признались в активном мониторинге новостных лент: больше 75 процентов опрошенных регулярно читают новости в интернете. Об этом стало известно благодаря исследованию, проведенному аналитиками портала Rambler&Co, результаты которого имеются в распоряжении «Мосленты».

Россияне признались в активном мониторинге новостных лент
Фото: Jonas Leupe / UnsplashJonas Leupe / Unsplash

«Большинство (77 процентов) опрошенных россиян заходят на сайты онлайн-СМИ каждые сутки и только у 23 процентов бывают дни, когда они не открывают медиа. Из тех, кто всегда читают новости, 26 процентов делают это один-два раза в день, 19 процентов — утром, в обед и вечером, у 19 процентов сайты открыты постоянно, а 13 процентов мониторят заголовки каждый час», — говорится в материалах исследования.

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42 процента опрошенных читают новости на смартфоне, 36 процентов следят за событиями с домашнего компьютера или ноутбука, 18 процентов используют рабочие десктоп-устройства и четыре процента опрошенных мониторят новости с планшета.

Больше половины интернет-пользователей не заметили разницы в частоте чтения новостей в 2022, по сравнению с предыдущим годом. Но 38 процентов уверены, что стали заходить на сайты СМИ гораздо чаще. И всего шесть процентов, наоборот, отметили снижение активности.

Респонденты почти поровну разделились по своим предпочтениям в источниках информации. Треть (33 процента) потребляют новости через агрегаторы, для 33 процентов важно личное отношение к конкретному медиа, 34 процента — репутация бренда (причем 18 процентов из них учитывают биографии и известность журналистов, а 16 процентов историю издания).

В 2022 году россияне чаще всего читали новости политики — это самая востребованная тема, по мнению 64 процентов участников опроса. Каждый десятый отметил, что интересовался экономикой, бизнесом и финансами, шесть процентов выбирали тему «Новости своего города» и еще столько же — «Происшествия». Три процента опрошенных отметили, что предпочли разделы «Спорт» и «Путешествия», а развлекательные и лайфстайл-направления набрали суммарно восемь процентов.

Ранее московский даос Бронислав Виногродский поделился своим отношением к соцсетям.

Общество,Бронислав Виногродский,Рамблер,
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