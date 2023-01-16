Стали известны подробности о гражданской панихиде по Кикабидзе

"Члены семьи [Кикабидзе] попросили меня озвучить, что 17-го и 18-го в Кашвети в 16 часов (15:00 мск) будет панихида, а 19-го в 14 часов (13:00 мск) будет вынос из большого концертного зала филармонии", - сообщил Бурчуладзе в эфире телеканала Mtavari Arkhi.