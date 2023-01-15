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25 минут назад

Стали известны подробности о погибшей в авиакатастрофе в Непале россиянке

Lenta.ru

Погибшая в авиакатастрофе в Непале россиянка Елена Бандуро находилась в творческом поиске, поэтому оказалась в Южной Азии. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала ее знакомая Александра Воронцова. Она поделилась подробностями о занимавшейся трэвел-блогингом девушке.

Знакомая рассказала о погибшей в авиакатастрофе в Непале россиянке
Фото: соцсетисоцсети

Александра познакомилась с Еленой в 2009 году, когда та училась в МГТУ имени Баумана. Позже они работали вместе в фотошколе. По словам собеседницы «Ленты.ру», погибшая была художественно одаренным человеком.

В Непале назвали количество погибших при крушении самолета

«Всех интересует вопрос, как она оказалась в том злополучном самолете. Как мне кажется, она искала себя, она путешествовала. В последнее время она занялась трэвел-блогингом. Она никогда не искала чего-то обычного, ей даже в путешествиях хотелось открывать себя, открывать какие-то неизвестные места», — рассказала Александра Воронцова.

Авиакатастрофа в Непале произошла 15 января. Самолет компании Yeti Airlines разбился на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Покхара, причины крушения выясняются. На борту воздушного судна находились 68 пассажиров и 4 члена экипажа, все они погибли. Среди жертв катастрофы оказались четверо россиян.

Ранее стало известно, что россиянка из разбившегося в Непале самолета была беременна.

Общество,Александра Воронцова,МГТУ им. Баумана,
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