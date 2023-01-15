Знакомая рассказала о погибшей в авиакатастрофе в Непале россиянке

«Всех интересует вопрос, как она оказалась в том злополучном самолете. Как мне кажется, она искала себя, она путешествовала. В последнее время она занялась трэвел-блогингом. Она никогда не искала чего-то обычного, ей даже в путешествиях хотелось открывать себя, открывать какие-то неизвестные места», — рассказала Александра Воронцова.