Охлобыстин: любить родину в России стало "неприличным"

Звезда «Интернов» Иван Охлобыстин выразил мнение, что любить родину в России стало «неприличным». Он написал в своем канале на «Дзене», что в кинотеатре к нему подошел мужчина, шепотом сообщил что он из организации «Боевое братство» и «выразил уважение» артисту.