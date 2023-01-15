Охлобыстин: любить родину в России стало "неприличным"

Звезда «Интернов» Иван Охлобыстин выразил мнение, что любить родину в России стало «неприличным». Он написал в своем канале на «Дзене», что в кинотеатре к нему подошел мужчина, шепотом сообщил что он из организации «Боевое братство» и «выразил уважение» артисту.
По словам Охлобыстина, он поблагодарил мужчину за теплые слова и задумался о том, что переживающие за страну люди предпочитают «говорить шепотом, будто они — заговорщики».
«Отечественная культура последних десятилетий приложила все усилия для возникновения подобного феномена. Стало неприличным любить Родину, мечтать о семье, жить и умирать за идею, а не за деньги. Мелко стало», — написал Охлобыстин.