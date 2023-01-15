В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
13 минут назад

Актер Охлобыстин заявил, что любить родину в России стало "неприличным"

Газета.Ruиещё 2

Звезда «Интернов» Иван Охлобыстин выразил мнение, что любить родину в России стало «неприличным». Он написал в своем канале на «Дзене», что в кинотеатре к нему подошел мужчина, шепотом сообщил что он из организации «Боевое братство» и «выразил уважение» артисту.

Охлобыстин: любить родину в России стало "неприличным"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Охлобыстина, он поблагодарил мужчину за теплые слова и задумался о том, что переживающие за страну люди предпочитают «говорить шепотом, будто они — заговорщики».

Королева заявила о политических разногласиях с матерью

«Отечественная культура последних десятилетий приложила все усилия для возникновения подобного феномена. Стало неприличным любить Родину, мечтать о семье, жить и умирать за идею, а не за деньги. Мелко стало», — написал Охлобыстин.

Общество,Иван Охлобыстин,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители