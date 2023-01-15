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41 минуту назад

Лучшие роли Вахтанга Кикабидзе

Майк Габриелян

Вахтанг Кикабидзе дебютировал в кино в 1966 году в картине «Встреча в горах» режиссера Николоза Санишвили.

Лучшие роли Вахтанга Кикабидзе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Но первой, наиболее серьезной и признанной зрителями и критиками стала картина «Не горюй!» (1969) режиссера Георгия Данелия. В этом фильме актер сыграл вместе с плеядой звезд советского кино: Софико Чиаурели, Анастасией Вертинской и Евгением Леоновым.

За исполнение роли молодого врача Бенжамена Глонти Кикабидзе получил приз (лучшая мужская роль) на Международном кинофестивале в Картахене (Испания) в 1970 году.

После колоссального успеха последовали новые работы: «Мелодии Верийского квартала», «Дюма на Кавказе», «До встречи, друг», «Будь здоров, дорогой» «Три оплеухи» и многие другие.

В 1981 году по своему сценарию Кикабидзе снял комедию в четырёх новеллах «Будь здоров, дорогой!». Эта картина получила Гран-при Габрово в 1983году.

В 1984 году Кикабидзе снимался в телесериале «ТАСС уполномочен заявить», где исполнил роль Джона Глэбба - шпиона ЦРУ.

Самым известным фильмом с участием актера стала комедия «Мимино» - о грузинском летчике Валентине Мизандари, мечтающем о большой авиации. Этот фильм стал культовым в СССР, множество реплик главных героев превратилось в мемы и крылатые выражения. Критики считают, что с выходом этой картины на экраны к Кикакбидзе пришла вторая волна популярности.

В 2013 артист озвучил роль Траца, главаря контрабандистов в другом культовом советском фильме - «Кин-дза-дза».

Последняя роль актера относится к 2021 году. В полюбившемся зрителям сериале «Сваты 7», он сыграл роль князя Георгия Габриадзе.

Помимо кино Вахтанг Кикабидзе известен музыкальным творчеством. Он начал работу в Тбилисской филармонии в 1959 году. В 1966-м пришел в вокально-инструментальный ансамбль «Орэра», спустя год стал его солистом. Среди самых известных песен, исполнявшихся артистом - «По аэродрому», «Мои года - Мое богатство», «Тост».

Общество,Софико Чиаурели,Анастасия Вертинская,Вахтанг Кикабидзе,Георгий Данелия,Евгений Леонов,ЦРУ,
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