Умер Вахтанг Кикабидзе

Легендарный актер и певец Вахтанг Кикабидзе скончался на 85-м году жизни. Об этом пишет РИА «Новости».

Вахтанг Кикабидзе родился в Тбилиси 19 июля 1938 года. Советский и грузинский певец, автор песен, киноактёр, кинорежиссёр, сценарист, политический деятель; народный артист Грузинской ССР (1980), заслуженный артист Украины (2013), лауреат Государственной премии СССР (1978). С 2020 года — действующий депутат парламента Грузии VII созыва.

В 1977 году вышел фильм «Мимино», где актёр сыграл роль лётчика Валентина Мизандари.

В 1981 году по своему сценарию снял комедию в четырёх новеллах «Будь здоров, дорогой!» (Гран-при Габрово-83), а в 1985-м — фильм «Мужчины и все остальные». В 1984 году снимался в телесериале «ТАСС уполномочен заявить».