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22 минуты назад

Умер Вахтанг Кикабидзе

Илья Родин

Легендарный актер и певец Вахтанг Кикабидзе скончался на 85-м году жизни. Об этом пишет РИА «Новости».

Вахтанг Кикабидзе родился в Тбилиси 19 июля 1938 года. Советский и грузинский певец, автор песен, киноактёр, кинорежиссёр, сценарист, политический деятель; народный артист Грузинской ССР (1980), заслуженный артист Украины (2013), лауреат Государственной премии СССР (1978). С 2020 года — действующий депутат парламента Грузии VII созыва.

В 1977 году вышел фильм «Мимино», где актёр сыграл роль лётчика Валентина Мизандари.

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В 1981 году по своему сценарию снял комедию в четырёх новеллах «Будь здоров, дорогой!» (Гран-при Габрово-83), а в 1985-м — фильм «Мужчины и все остальные». В 1984 году снимался в телесериале «ТАСС уполномочен заявить».

В 2016 году вышла его книга «Они», содержащая несколько новелл о лицах разных национальностей.

Общество,Видео,Вахтанг Кикабидзе,Инна Чурикова,
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