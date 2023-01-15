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17 минут назад

Россиянка Анна Линникова прокомментировала итоги конкурса «Мисс Вселенная»

Илья Родин

Оренбурженка Анна Линникова прокомментировала итоги конкурса «Мисс Вселенная». Она отметила, что многое поняла про мероприятия такого рода, пишет «СтарХит».

Россиянка прокомментировала итоги конкурса «Мисс Вселенная»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что в Новом Орлеане завершился конкурс «Мисс Вселенная». Первое место заняла претендентка из США Р’Бонни Габриэль, второе - Аманда Дудамель из Венесуэлы, третье - Андрейна Мартинез из Доминиканы.

Организаторы "Мисс Вселенной" не смогли произнести название Киргизии

Россиянка Анна Линникова не попала в топ-16 конкурса. Вместе с тем, она с улыбкой восприняла свое поражение.

«Ну что, друзья, многое сделала для попадания в топ-16. Зато многое поняла про конкурс!», - уточнила девушка.

Уточняется, что критики положительно отнеслись к российской красавице. Многие сравнивали ее с фотомоделью Натальей Водяновой, покорившей мировые подиумы в нулевых.

Общество,Наталья Водянова,
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