Россиянка прокомментировала итоги конкурса «Мисс Вселенная»

Оренбурженка Анна Линникова прокомментировала итоги конкурса «Мисс Вселенная». Она отметила, что многое поняла про мероприятия такого рода, пишет «СтарХит».

Отмечается, что в Новом Орлеане завершился конкурс «Мисс Вселенная». Первое место заняла претендентка из США Р’Бонни Габриэль, второе - Аманда Дудамель из Венесуэлы, третье - Андрейна Мартинез из Доминиканы.

Россиянка Анна Линникова не попала в топ-16 конкурса. Вместе с тем, она с улыбкой восприняла свое поражение.

«Ну что, друзья, многое сделала для попадания в топ-16. Зато многое поняла про конкурс!», - уточнила девушка.