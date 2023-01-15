Россиянка прокомментировала итоги конкурса «Мисс Вселенная»

Оренбурженка Анна Линникова прокомментировала итоги конкурса «Мисс Вселенная». Она отметила, что многое поняла про мероприятия такого рода, пишет «СтарХит».
Отмечается, что в Новом Орлеане завершился конкурс «Мисс Вселенная». Первое место заняла претендентка из США Р’Бонни Габриэль, второе - Аманда Дудамель из Венесуэлы, третье - Андрейна Мартинез из Доминиканы.
Россиянка Анна Линникова не попала в топ-16 конкурса. Вместе с тем, она с улыбкой восприняла свое поражение.
«Ну что, друзья, многое сделала для попадания в топ-16. Зато многое поняла про конкурс!», - уточнила девушка.
Уточняется, что критики положительно отнеслись к российской красавице. Многие сравнивали ее с фотомоделью Натальей Водяновой, покорившей мировые подиумы в нулевых.