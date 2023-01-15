Эксперт предупредил о последующей мутации коронавируса

Каждый новый штамм COVID-19 будет заразнее предыдущего, однако тяжесть болезни может оставаться неизменной. Об этом рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков, передает ТАСС.

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Он подчеркнул, что каждая новая мутация COVID-19 скорее всего будет гораздо более заразной, чем предыдущая, однако вирус не становится более патогенным. Тимаков считает, что это продиктовано условиями эволюции — вирусу «не выгодно убивать своего хозяина».

В Роспотребнадзоре ранее сообщили, что на территории России впервые зафиксировали случай заражения новым подвидом омикрон-штамма XBB.1.5 «кракен». Это произошло в Пензенской области. Ввода каких-либо ограничений не планируется.

Ученые докладывают, что «кракен» — самый заразный вариант COVID—19 за всю историю пандемии, но при этом он не вызывает тяжелого течения болезни. Некоторые специалисты считают, что «кракен» может стать доминирующим подвидом вируса.