Эксперт предупредил о последующей мутации коронавируса

Каждый новый штамм COVID-19 будет заразнее предыдущего, однако тяжесть болезни может оставаться неизменной. Об этом рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что каждая новая мутация COVID-19 скорее всего будет гораздо более заразной, чем предыдущая, однако вирус не становится более патогенным. Тимаков считает, что это продиктовано условиями эволюции — вирусу «не выгодно убивать своего хозяина».
В Роспотребнадзоре ранее сообщили, что на территории России впервые зафиксировали случай заражения новым подвидом омикрон-штамма XBB.1.5 «кракен». Это произошло в Пензенской области. Ввода каких-либо ограничений не планируется.
Ученые докладывают, что «кракен» — самый заразный вариант COVID—19 за всю историю пандемии, но при этом он не вызывает тяжелого течения болезни. Некоторые специалисты считают, что «кракен» может стать доминирующим подвидом вируса.
Министерство здравоохранения Пензенской области после заражения местного жителя «кракеном» призвало граждан по возможности избегать массового скопления людей, соответствующее предупреждение опубликовано на сайте ведомства. Наличие болезни у гражданина РФ подтвердилось 9 января.