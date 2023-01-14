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44 минуты назад

Электропоезд "Орлан" совершил первый рейс из Воронежа в Белгород

ТАСС

Новый рельсовый автобус (электропоезд) "Орлан", который совершил первый рейс из Воронежа в Белгород, сократил время поездки по этому маршруту на 20 минут, до 3 часов 50 минут. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Электропоезд "Орлан" совершил первый рейс из Воронежа в Белгород
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В наш регион прибыл новый электропоезд, который курсирует по субботам между Белгородом и Воронежем. … Время в пути сократилось на 20 минут и составляет теперь 3 часа 50 минут", - написал губернатор.

По данным пресс-службы Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД), рельсовый автобус РА-3 заменил предыдущий автобус РА-2.

"РА-3 по сравнению с рельсовыми автобусами предыдущей серии выгодно отличаются современным дизайном, системой информирования пассажиров и более высоким уровнем безопасности", - отметили в пресс-службе ЮВЖД, добавив, что в новом "Орлане" имеется 131 посадочное место, в том числе для маломобильных пассажиров: предусмотрены подъемники для посадки и высадки с высокой или низкой платформ.

По словам губернатора, маршрут соединяет крупные города региона, в том числе Белгород, Губкин и Старый Оскол. За последние восемь месяцев им воспользовались порядка 10 тыс. пассажиров.

Общество,Вячеслав Гладков,Юго-Восточная железная дорога,
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