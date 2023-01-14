Электропоезд "Орлан" совершил первый рейс из Воронежа в Белгород

"РА-3 по сравнению с рельсовыми автобусами предыдущей серии выгодно отличаются современным дизайном, системой информирования пассажиров и более высоким уровнем безопасности", - отметили в пресс-службе ЮВЖД, добавив, что в новом "Орлане" имеется 131 посадочное место, в том числе для маломобильных пассажиров: предусмотрены подъемники для посадки и высадки с высокой или низкой платформ.