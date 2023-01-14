Умерла  Инна Чурикова

Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась на 80-м году жизни. Об этом пишет ТАСС.

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"Ушла из жизни Инна Михайловна Чурикова, это случилось полчаса назад в больнице", - сообщил агентству директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер.

Инна Михайловна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в эвакуации, в городе Белебей Башкирской АССР.

В 15 лет участвовала в спектаклях молодёжной студии при Московском драматическом театре им. К. С. Станиславского.

С 1965 год — актриса Московского театра юного зрителя, с 1968 года работала по договорам, с 1975 — актриса театра имени Ленинского комсомола (ныне — «Ленком») в Москве.

Наиболее известные роли в кинофильмах «Морозко», «В огне брода нет», «Начало», «Тот самый Мюнхгаузен», «Васса», «Военно-полевой роман», «Курьер», «Ребро Адама», «Идиот», «В круге первом», «Ширли-мырли».

C 2007 по 2009 год была президентом Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало», который ежегодно проводится в городе Иваново (Россия).