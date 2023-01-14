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27 минут назад

Власти: жители Соледара смогут получить пенсии в течение месяца

Газета.Ru

Глава Шахтерска Александр Шатов сообщил, что жители Соледара в ДНР смогут получать пенсии в течение месяца после подачи документов, передает ТАСС.

Жителям Соледара назначат российские пенсии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Если на пенсию люди сдают документы, через месяц вы получаете выплату. Вы сдали документы, в течение месяца вам уже приходит выплата", — сказал чиновник.

13 января в Минобороны РФ сообщили, что российские войска полностью освободили Соледар.

24 февраля президент России Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ДНР и ЛНР. По итогам сентябрьских референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России. С 20 октября в вышеперечисленных регионах введено военное положение.

Ранее юрист рассказал, какие категории российских граждан могут получать две пенсии.

Общество,Александр Шатов,Владимир Путин,Минобороны России,
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