Жителям Соледара назначат российские пенсии

Глава Шахтерска Александр Шатов сообщил, что жители Соледара в ДНР смогут получать пенсии в течение месяца после подачи документов, передает ТАСС.
"Если на пенсию люди сдают документы, через месяц вы получаете выплату. Вы сдали документы, в течение месяца вам уже приходит выплата", — сказал чиновник.
13 января в Минобороны РФ сообщили, что российские войска полностью освободили Соледар.
24 февраля президент России Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ДНР и ЛНР. По итогам сентябрьских референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России. С 20 октября в вышеперечисленных регионах введено военное положение.
Ранее юрист рассказал, какие категории российских граждан могут получать две пенсии.