Жителям Соледара назначат российские пенсии

"Если на пенсию люди сдают документы, через месяц вы получаете выплату. Вы сдали документы, в течение месяца вам уже приходит выплата", — сказал чиновник.

24 февраля президент России Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ДНР и ЛНР. По итогам сентябрьских референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России. С 20 октября в вышеперечисленных регионах введено военное положение.