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18 минут назад

Умер прославившийся поеданием странной еды TikTok-блогер

Илья Родин

Звезда TikTok Waffler69 (Тейлор ЛеЖон) скончался в возрасте 33 лет от сердечного приступа. Его видео о процессе поедания разнообразных странных продуктов смотрели порядка 1,7 млн подписчиков, пишет «Комсомольская правда».

Умер прославившийся поеданием странной еды TikTok-блогер
Фото: соцсетисоцсети

Отмечается, что Тейлор записывал на камеру поглощение огромного количества самой разной еды, в том числе, просроченных продуктов.

Так, он ел изготовленные в конце 80-х для рекламы одного из фильмов хлопья, консервированную ветчину 1960 года, мясо северного оленя и детское питание.

Уточняется, что Тейлор вкушал в прямом эфире как собственноручно приготовленные в прямом эфире яства, так и готовую еду.

О смерти блогера сообщил подписчикам и журналистам его брат. Он рассказал, что тиктокер, когда почувствовал себя плохо, вызвал скорую помощь. Врачи доставили его в больницу, но было уже поздно, помочь молодому человеку не удалось.

В медицинском учреждении констатировали, что смерть наступила в результате острого сердечного приступа.

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