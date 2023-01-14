Умер прославившийся поеданием странной еды TikTok-блогер

Звезда TikTok Waffler69 (Тейлор ЛеЖон) скончался в возрасте 33 лет от сердечного приступа. Его видео о процессе поедания разнообразных странных продуктов смотрели порядка 1,7 млн подписчиков, пишет «Комсомольская правда».

Фото: соцсети соцсети

Отмечается, что Тейлор записывал на камеру поглощение огромного количества самой разной еды, в том числе, просроченных продуктов.

Так, он ел изготовленные в конце 80-х для рекламы одного из фильмов хлопья, консервированную ветчину 1960 года, мясо северного оленя и детское питание.

Уточняется, что Тейлор вкушал в прямом эфире как собственноручно приготовленные в прямом эфире яства, так и готовую еду.

О смерти блогера сообщил подписчикам и журналистам его брат. Он рассказал, что тиктокер, когда почувствовал себя плохо, вызвал скорую помощь. Врачи доставили его в больницу, но было уже поздно, помочь молодому человеку не удалось.