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22 минуты назад

МХТ им. Чехова подтвердил увольнение Назарова и Васильевой

Илья Родин

Народный артист РФ Дмитрий Назаров и его жена Ольга Васильева уволены из из МХТ им. Чехова, рассказал замдиректора по связям с общественностью Вадим Верник. Об этом пишет РИА «Новости».

МХТ им. Чехова подтвердил увольнение Назарова и Васильевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что Дмитрий Назаров - советский и российский актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, поэт. На протяжении многих лет занимал официальный пост Главного Деда Мороза России с резиденцией в Великом Устюге.

В 2002-2016 годах вел передачу «Кулинарный поединок» на канале НТВ. В его фильмографии более сорока кинокартин и телесериалов. В частности, он сыграл роль шеф-повара ресторанов Claude Monet и Victor Виктора Баринова в комедийном телевизионном сериале «Кухня»

«У Дмитрия Назарова состоялся разговор с художественным руководителем МХТ им. Чехова Константином Хабенским. По результатам разговора было принято решение уволить из МХТ им Чехова Дмитрия Назарова и Ольгу Васильеву», - пояснил Верник.

Причиной увольнения стали резкие публичные высказывания артиста и его жены о спецоперации, сообщает «Московский комсомолец».

Назаров прокомментировал свое увольнение из МХТ

По данным газеты, Хабенский «пытался вразумить» Назарова, но после появления в интернете скандального ролика с артистом, был вынужден уволить супругов.

Общество,Виктор Баринов,Вадим Верник,Ольга Васильева,Дмитрий Назаров,Константин Хабенский,
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