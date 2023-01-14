МХТ им. Чехова подтвердил увольнение Назарова и Васильевой

Народный артист РФ Дмитрий Назаров и его жена Ольга Васильева уволены из из МХТ им. Чехова, рассказал замдиректора по связям с общественностью Вадим Верник. Об этом пишет РИА «Новости».

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Отмечается, что Дмитрий Назаров - советский и российский актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, поэт. На протяжении многих лет занимал официальный пост Главного Деда Мороза России с резиденцией в Великом Устюге.

В 2002-2016 годах вел передачу «Кулинарный поединок» на канале НТВ. В его фильмографии более сорока кинокартин и телесериалов. В частности, он сыграл роль шеф-повара ресторанов Claude Monet и Victor Виктора Баринова в комедийном телевизионном сериале «Кухня»

«У Дмитрия Назарова состоялся разговор с художественным руководителем МХТ им. Чехова Константином Хабенским. По результатам разговора было принято решение уволить из МХТ им Чехова Дмитрия Назарова и Ольгу Васильеву», - пояснил Верник.

Причиной увольнения стали резкие публичные высказывания артиста и его жены о спецоперации, сообщает «Московский комсомолец».