МХТ им. Чехова подтвердил увольнение Назарова и Васильевой

Народный артист РФ Дмитрий Назаров и актриса Ольга Васильева были уволены из МХТ им. А. П. Чехова после разговора Назарова с художественным руководителем театра Константином Хабенским, сообщил ТАСС в субботу заместитель директора по связям с общественностью Вадим Верник.

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Ранее на сайте газеты "Московский комсомолец" появилась информация об увольнении Назарова и его супруги из театра.

"У Дмитрия Назарова состоялся разговор с художественным руководителем театра, и по результатам этого разговора было принято решение уволить Дмитрия Назарова и Ольгу Васильеву из театра", - сказал собеседник агентства.