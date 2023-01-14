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37 минут назад

МХТ им. Чехова подтвердил увольнение Назарова и Васильевой из театра

ТАСС

Народный артист РФ Дмитрий Назаров и актриса Ольга Васильева были уволены из МХТ им. А. П. Чехова после разговора Назарова с художественным руководителем театра Константином Хабенским, сообщил ТАСС в субботу заместитель директора по связям с общественностью Вадим Верник.

МХТ им. Чехова подтвердил увольнение Назарова и Васильевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее на сайте газеты "Московский комсомолец" появилась информация об увольнении Назарова и его супруги из театра.

"У Дмитрия Назарова состоялся разговор с художественным руководителем театра, и по результатам этого разговора было принято решение уволить Дмитрия Назарова и Ольгу Васильеву из театра", - сказал собеседник агентства.

Назаров прокомментировал свое увольнение из МХТ

Назаров - российский актер театра и кино, народный артист РФ (2000). Его самая известная роль - шеф-повар Виктор Баринов в сериале "Кухня" (2012-2016) и его продолжениях. В общей сложности актер снялся более чем в 40 фильмах и сериалах.

Общество,Виктор Баринов,Вадим Верник,Ольга Васильева,Дмитрий Назаров,Константин Хабенский,
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