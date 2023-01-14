МХТ им. Чехова подтвердил увольнение Назарова и Васильевой

Народный артист РФ Дмитрий Назаров и актриса Ольга Васильева были уволены из МХТ им. А. П. Чехова после разговора Назарова с художественным руководителем театра Константином Хабенским, сообщил ТАСС в субботу заместитель директора по связям с общественностью Вадим Верник.
Ранее на сайте газеты "Московский комсомолец" появилась информация об увольнении Назарова и его супруги из театра.
"У Дмитрия Назарова состоялся разговор с художественным руководителем театра, и по результатам этого разговора было принято решение уволить Дмитрия Назарова и Ольгу Васильеву из театра", - сказал собеседник агентства.
Назаров - российский актер театра и кино, народный артист РФ (2000). Его самая известная роль - шеф-повар Виктор Баринов в сериале "Кухня" (2012-2016) и его продолжениях. В общей сложности актер снялся более чем в 40 фильмах и сериалах.