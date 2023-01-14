На борту самолета "Уральских авиалиний" родился ребенок

"На борту "Уральских авиалиний" родилась девочка! Это случилось на рейсе Жуковский - Худжанд. После набора высоты пассажирка почувствовала боли в животе, о чем сообщила экипажу. <…> Девочка родилась здоровой. По прилете маму ожидала скорая. Их уже выписали из больницы, обе чувствуют себя хорошо", - говорится в сообщении.