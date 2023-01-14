На борту самолета "Уральских авиалиний" родился ребенок

Девочка родилась на борту самолета "Уральских авиалиний", который следовал из Москвы в Таджикистан. Об этом авиаперевозчик сообщил в Telegram-канале.
"На борту "Уральских авиалиний" родилась девочка! Это случилось на рейсе Жуковский - Худжанд. После набора высоты пассажирка почувствовала боли в животе, о чем сообщила экипажу. <…> Девочка родилась здоровой. По прилете маму ожидала скорая. Их уже выписали из больницы, обе чувствуют себя хорошо", - говорится в сообщении.
Среди пассажиров рейса оказались неонатолог, две медсестры-акушерки и врач-рентгенолог, которые помогли провести роды.
"Уральские авиалинии" - одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. Авиапарк перевозчика состоит из самолетов концерна Airbus.