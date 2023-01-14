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19 минут назад

Девочка родилась на борту самолета "Уральских авиалиний"

ТАССиещё 4

Девочка родилась на борту самолета "Уральских авиалиний", который следовал из Москвы в Таджикистан. Об этом авиаперевозчик сообщил в Telegram-канале.

На борту самолета "Уральских авиалиний" родился ребенок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На борту "Уральских авиалиний" родилась девочка! Это случилось на рейсе Жуковский - Худжанд. После набора высоты пассажирка почувствовала боли в животе, о чем сообщила экипажу. <…> Девочка родилась здоровой. По прилете маму ожидала скорая. Их уже выписали из больницы, обе чувствуют себя хорошо", - говорится в сообщении.

Среди пассажиров рейса оказались неонатолог, две медсестры-акушерки и врач-рентгенолог, которые помогли провести роды.

"Уральские авиалинии" - одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. Авиапарк перевозчика состоит из самолетов концерна Airbus.

Общество,Уральские авиалинии,
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