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1 час назад

В России предложили проводить некоторые школьные уроки в кинотеатрах

Москва24иещё 2

Ассоциация владельцев кинотеатров предложила Министерству культуры РФ перенести некоторые школьные уроки в кинозалы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу организации Алексея Воронкова.

Некоторые школьные уроки предложили проводить в кинотеатрах
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисовпортал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

"Идея этой программы – внедрить школьную программу по литературе, патриотическому воспитанию в кинотеатры, перенести уроки туда. Когда учитель не просто читает урок, а когда можно посмотреть фильм и обсудить его", – объяснил Воронков.

По его словам, во время таких уроков детям могли бы показывать классику отечественного кинематографа, документальные и другие фильмы. Подобные программы раньше уже действовали в некоторых регионах страны, но за счет самих кинотеатров.

Председатель АВК уверен, что перенос части уроков в кинотеатры может стать одной из мер поддержки российских кинопрокатчиков в сложные для них времена.

Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин сообщил, что власти РФ сейчас обсуждают законопроект о принудительном лицензировании зарубежных фильмов. Это позволит поддержать кинопрокатчиков, которым по-прежнему сложно, несмотря на наличие ряда успешных картин, таких как "Чебурашка".

Общество,Алексей Воронков,Антон Горелкин,Минкультуры России,Госдума,
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