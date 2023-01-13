Звезду «Кухни» уволили из МХТ Чехова за антироссийскую позицию

Художественный руководитель и директор МХТ имени Чехова Константин Хабенский подписал приказ об увольнении из театра народного артиста России Дмитрия Назарова и его жены Ольги Васильевой. Об этом сообщает «Московский комсомолец» («МК»).

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Уточняется, что причиной подобного решения послужили публичные заявления артиста, выступившего против проведения специальной военной операции на Украине. По данным издания, до этого Хабенский обсуждал с Назаровым его позицию, однако решил уволить артиста после просмотра интервью, в котором тот критикует Россию.