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17 минут назад

Звезду сериала «Кухня» уволили из МХТ Чехова за антироссийскую позицию

Lenta.ruиещё 3

Художественный руководитель и директор МХТ имени Чехова Константин Хабенский подписал приказ об увольнении из театра народного артиста России Дмитрия Назарова и его жены Ольги Васильевой. Об этом сообщает «Московский комсомолец» («МК»).

Звезду «Кухни» уволили из МХТ Чехова за антироссийскую позицию
Фото: ТАССТАСС

Уточняется, что причиной подобного решения послужили публичные заявления артиста, выступившего против проведения специальной военной операции на Украине. По данным издания, до этого Хабенский обсуждал с Назаровым его позицию, однако решил уволить артиста после просмотра интервью, в котором тот критикует Россию.

Ранее сообщалось об отмене спектакля «Корень любви» с Назаровым в нижнетагильском Дворце молодежи. Это произошло на фоне призывов патриотов бойкотировать актера и отменять спектакли с его участием из-за его пацифистских высказываний.

Общество,Ольга Васильева,Дмитрий Назаров,Константин Хабенский,
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