Глава администрации попросила туристов "не делать детей" в Калининграде

«Очень прошу, пока находитесь в Калининградской области , детей не делать, чтобы не увеличивать численность населения», — обратилась она к делегации с юга России.

Дятлова объяснила свою шутливую просьбу повышенными требованиями к местной власти, которые возникнут при увеличении численности населения до 1, а потом до 2 млн человек. В этом случае, по ее словам, число депутатов горсовета должно будет возрасти до 35, а она не знает, где «взять столько вменяемых людей».