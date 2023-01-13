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1 час назад

Глава администрации Дятлова попросила туристов "не делать детей" в Калининграде

Газета.Ru

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова в шутку попросила туристов не увеличивать население города, передает информагентство «Русский Запад».

Глава администрации попросила туристов "не делать детей" в Калининграде
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Очень прошу, пока находитесь в Калининградской области, детей не делать, чтобы не увеличивать численность населения», — обратилась она к делегации с юга России.

Дятлова объяснила свою шутливую просьбу повышенными требованиями к местной власти, которые возникнут при увеличении численности населения до 1, а потом до 2 млн человек. В этом случае, по ее словам, число депутатов горсовета должно будет возрасти до 35, а она не знает, где «взять столько вменяемых людей».

Кроме того, чиновница подчеркнула, что Калининград в первую очередь является не туристическим городом, а местом для комфортной жизни.

Общество,Елена Дятлова,
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