Эрмитаж опроверг участие в создании костюма для "Мисс Вселенной"

Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербург опроверг участие в создании костюма для «Мисс Вселенная» из России. Об этом сообщает «Подъем» со ссылкой на пресс-службу музея.
В музее заявили, что не могут объяснить такие слухи.
«Это неправда, костюм не создавался совместно с Эрмитажем. Не знаем, откуда такая информация прошла», — сказали в учреждении культуры.
При этом дизайнер, петербурженка Ольга Малярова, уточняла, что при создании платья вдохновлялась короной российской императрицы Екатерины II.
«Для меня эта корона – самое роскошное произведение ювелирного искусства и искусства в целом», — поделилась она.
Ранее россиянка Анна Линникова с титулом «Мисс Россия — 2022» вышла в полуфинал международного конкурса красоты «Мисс Вселенная».
«Линникова представила национальный костюм «Корона Российской империи» из шелкового бархата, украшенный жемчугом и полудрагоценными камнями, созданный в сотрудничестве с Государственным Эрмитажем», — утверждали в пресс-службе конкурса.