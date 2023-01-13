Эрмитаж опроверг участие в создании костюма для "Мисс Вселенной"

Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербург опроверг участие в создании костюма для «Мисс Вселенная» из России. Об этом сообщает «Подъем» со ссылкой на пресс-службу музея.

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В музее заявили, что не могут объяснить такие слухи.

«Это неправда, костюм не создавался совместно с Эрмитажем. Не знаем, откуда такая информация прошла», — сказали в учреждении культуры.

При этом дизайнер, петербурженка Ольга Малярова, уточняла, что при создании платья вдохновлялась короной российской императрицы Екатерины II.

«Для меня эта корона – самое роскошное произведение ювелирного искусства и искусства в целом», — поделилась она.

Ранее россиянка Анна Линникова с титулом «Мисс Россия — 2022» вышла в полуфинал международного конкурса красоты «Мисс Вселенная».