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19 минут назад

Тюменцы подали на развод спустя сутки после свадьбы

Ura.Ru

Жительница Тюмени подала на развод со своим супругом на второй день после заключения брака. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. По заверению женщины, совместная жизнь с мужем оказалась невозможной.

Россияне подали на развод спустя сутки после свадьбы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На второй день совместной жизни 42-летняя супруга подала заявление о разводе в мировой суд Калининского судебного района. Свои исковые требования она мотивировала тем, что после заключения брака столкнулась с «непреодолимыми разногласиями во взглядах с супругом и его поведением, угрожающим ее психическому здоровью», — сообщает ведомство.

Супруги не проживали на одной жилплощади и не вели совместное хозяйство. Муж тюменки не хотел расставаться с женой и уклонялся от передачи заявления на расторжение брака в суд.

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