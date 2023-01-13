Россияне подали на развод спустя сутки после свадьбы

«На второй день совместной жизни 42-летняя супруга подала заявление о разводе в мировой суд Калининского судебного района. Свои исковые требования она мотивировала тем, что после заключения брака столкнулась с «непреодолимыми разногласиями во взглядах с супругом и его поведением, угрожающим ее психическому здоровью», — сообщает ведомство.