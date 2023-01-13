Умер театральный режиссер и сценарист Алексей Литвин

"Да, умер. Он очень долго болел, в течение 10 лет" - сказала собеседница агентства, добавив, что последние пять лет Литвин уже не работал в театре.

Алексей Литвин родился в 1962 году. В 1993 году окончил режиссерский факультет ГИТИСа (мастерскую Леонида Хейфеца). В начале 1990-х работал режиссером и актером в театре Gesher ("Гешер") в Израиле, в 1993-1996 годах преподавал в ГИТИСе и Международном институте актера во Франции. С 1996 по 1998 годы занимал должность главного режиссера Белгородского государственного академического драматического театра им. М. С. Щепкина. С 2004 года был членом режиссерской коллегии Одесского русского драматического театра. Литвин ставил спектакли в театре Российской армии, Театре им. Маяковского, Театре им. К. С. Станиславского, Театре им. А. С. Пушкина, Театре им. Моссовета, Театре на Малой Бронной и других театрах страны. Являлся автором более 20 пьес и сценических версий.