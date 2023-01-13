В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 67.78EUR 72.79
Войти в почту
14 минут назад

Умер театральный режиссер и сценарист Алексей Литвин

ТАССиещё 3

Театральный режиссер, сценарист и педагог Алексей Литвин умер в Москве на 61-м году жизни. Об этом ТАСС в пятницу сообщила актриса Елена Бирюкова.

Умер театральный режиссер и сценарист Алексей Литвин
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Да, умер. Он очень долго болел, в течение 10 лет" - сказала собеседница агентства, добавив, что последние пять лет Литвин уже не работал в театре.

Алексей Литвин родился в 1962 году. В 1993 году окончил режиссерский факультет ГИТИСа (мастерскую Леонида Хейфеца). В начале 1990-х работал режиссером и актером в театре Gesher ("Гешер") в Израиле, в 1993-1996 годах преподавал в ГИТИСе и Международном институте актера во Франции. С 1996 по 1998 годы занимал должность главного режиссера Белгородского государственного академического драматического театра им. М. С. Щепкина. С 2004 года был членом режиссерской коллегии Одесского русского драматического театра. Литвин ставил спектакли в театре Российской армии, Театре им. Маяковского, Театре им. К. С. Станиславского, Театре им. А. С. Пушкина, Театре им. Моссовета, Театре на Малой Бронной и других театрах страны. Являлся автором более 20 пьес и сценических версий.

Общество,Елена Бирюкова,Алексей Литвин,Леонид Хейфец,Театра им. Моссовета,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители