Юрист прокомментировал предложение Володина по уехавшим из страны россиянам

Адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев прокомментировал инициативу спикера Госдумы Вячеслава Володина принять закон, который позволял бы конфисковывать имущество у покинувших Россию граждан за действия, подпадающие под реабилитацию нацизма, экстремизм и дискредитацию Вооруженных сил РФ.
Данный вопрос ранее уже поднимался на повестку дня, подчеркнул юрист.
"Так, например, еще в прошлом году Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству отмечал, что уже на тот момент, распространение ложной информации является не просто дестабилизирующей, а это уже фактически ведение информационной войны против нашего государства. В связи с этим сенатор четко и ясно дал понять, что будет поддерживать поправки в законодательстве, связанные с введением дополнительных ограничений для граждан, которые дискредитируют ВС РФ и действия правительства", — отметил адвокат.
"Более того, сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с предложением о введении в некоторые статьи УК РФ пункта о "конфискации имущества в Российской Федерации". По его словам, это будет очень правильным и разумным решением.
Уже существующих мер реагирования, по мнению Володина, недостаточно, в связи с чем, им и было предложено введение соответствующих пунктов в статьи УК РФ о конфискации имущества, поскольку за счет имущества таких людей (которые уехали и продолжают в негативном ключе высказываться в адрес ВС РФ и ее правительства), можно будет возместить нанесенный ущерб", — добавил он.
Гавришев напомнил, что примерно с такой же идеей в конце декабря выступил сенатор Сергей Цеков, предложив, в свою очередь, конфисковывать имущество у россиян, в том числе и у известных личностей, которые покинули РФ, но продолжают ее критиковать.
"В целом, данная инициатива, уже нашла поддержку в лице многоуважаемых и высокопоставленных лиц, поскольку данные поправки действительно могут помочь с экономической точки зрения. Однако на данный момент совершенно не ясно, в какой редакции и в каком контексте будут дополнены соответствующие статьи УК РФ и будут ли дополнены в принципе", — заключил Гавришев.
Ранее Володин в своем Telegram-канале предложил дополнить Уголовный кодекс и начать конфискацию имущества у уехавших "негодяев", действия которых подпадают под статьи о призывах к экстремизму, реабилитации нацизма или дискредитации Вооруженных сил РФ. Спикер нижней палаты парламента заявил, что ряд покинувших Россию граждан позволяют себе "оскорблять Россию, ее жителей, солдат и офицеров, открыто поддерживать злодеев, нацистов и убийц", чтобы "выслужиться и попытаться сохранить свое благосостояние за рубежом".