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4 минуты назад

Юрист прокомментировал предложение Володина по уехавшим из страны россиянам

Елена Прошина
Алексей Гавришевэксперт

Адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев прокомментировал инициативу спикера Госдумы Вячеслава Володина принять закон, который позволял бы конфисковывать имущество у покинувших Россию граждан за действия, подпадающие под реабилитацию нацизма, экстремизм и дискредитацию Вооруженных сил РФ.

На данный момент в Российской Федерации уже введена уголовная ответственность за "публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами РФ своих полномочий в указанных целях" ст. 280.3. УК РФ.

Максимальным наказанием по этой статье является штраф в размере от 300 тыс. до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от 3 до 5 лет либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на тот же срок.

Однако сейчас вновь встал вопрос о возможности введения дополнительных ограничений и наложения санкций на имущество граждан, которые покинули страну и продолжают критиковать действия ее правительства и действия ВС РФ.
Алексей Гавришев
Алексей ГавришевАдвокат, управляющий партнер AVG Legal

Данный вопрос ранее уже поднимался на повестку дня, подчеркнул юрист.

"Так, например, еще в прошлом году Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству отмечал, что уже на тот момент, распространение ложной информации является не просто дестабилизирующей, а это уже фактически ведение информационной войны против нашего государства. В связи с этим сенатор четко и ясно дал понять, что будет поддерживать поправки в законодательстве, связанные с введением дополнительных ограничений для граждан, которые дискредитируют ВС РФ и действия правительства", — отметил адвокат.

"Более того, сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с предложением о введении в некоторые статьи УК РФ пункта о "конфискации имущества в Российской Федерации". По его словам, это будет очень правильным и разумным решением.

Уже существующих мер реагирования, по мнению Володина, недостаточно, в связи с чем, им и было предложено введение соответствующих пунктов в статьи УК РФ о конфискации имущества, поскольку за счет имущества таких людей (которые уехали и продолжают в негативном ключе высказываться в адрес ВС РФ и ее правительства), можно будет возместить нанесенный ущерб", — добавил он.

Гавришев напомнил, что примерно с такой же идеей в конце декабря выступил сенатор Сергей Цеков, предложив, в свою очередь, конфисковывать имущество у россиян, в том числе и у известных личностей, которые покинули РФ, но продолжают ее критиковать.

"В целом, данная инициатива, уже нашла поддержку в лице многоуважаемых и высокопоставленных лиц, поскольку данные поправки действительно могут помочь с экономической точки зрения. Однако на данный момент совершенно не ясно, в какой редакции и в каком контексте будут дополнены соответствующие статьи УК РФ и будут ли дополнены в принципе", — заключил Гавришев.

Ранее Володин в своем Telegram-канале предложил дополнить Уголовный кодекс и начать конфискацию имущества у уехавших "негодяев", действия которых подпадают под статьи о призывах к экстремизму, реабилитации нацизма или дискредитации Вооруженных сил РФ. Спикер нижней палаты парламента заявил, что ряд покинувших Россию граждан позволяют себе "оскорблять Россию, ее жителей, солдат и офицеров, открыто поддерживать злодеев, нацистов и убийц", чтобы "выслужиться и попытаться сохранить свое благосостояние за рубежом".

Общество,Видео,Сергей Цеков,Вячеслав Володин,Верховный суд,Совет Федерации,Госдума,
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