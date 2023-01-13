Юрист прокомментировал предложение Володина по уехавшим из страны россиянам

"Так, например, еще в прошлом году Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству отмечал, что уже на тот момент, распространение ложной информации является не просто дестабилизирующей, а это уже фактически ведение информационной войны против нашего государства. В связи с этим сенатор четко и ясно дал понять, что будет поддерживать поправки в законодательстве, связанные с введением дополнительных ограничений для граждан, которые дискредитируют ВС РФ и действия правительства", — отметил адвокат.



"Более того, сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с предложением о введении в некоторые статьи УК РФ пункта о "конфискации имущества в Российской Федерации". По его словам, это будет очень правильным и разумным решением.



Уже существующих мер реагирования, по мнению Володина, недостаточно, в связи с чем, им и было предложено введение соответствующих пунктов в статьи УК РФ о конфискации имущества, поскольку за счет имущества таких людей (которые уехали и продолжают в негативном ключе высказываться в адрес ВС РФ и ее правительства), можно будет возместить нанесенный ущерб", — добавил он.