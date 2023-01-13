В АТОР оценили возможность снижения цен на туры в Египет

«Подорожание туров было связано с сокращением полетных программ трех российских перевозчиков, а снижение курсов валют способно опустить отельную составляющую. Но здесь не стоит обольщаться, на египетском направлении она редко превышает 40% в среднем она может составлять 30-35%, все остальное - стоимость билетов. В итоге предпосылок к снижению цен на туры нет», - сказал Мурадян.