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29 минут назад

АТОР не прогнозирует скорого снижения цен на туры в Египет

Агентство «Москва»

Предпосылок к снижению цен на туры из России в Египет на фоне снижения египетского фунта к доллару и доллара к рублю нет. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму Артур Мурадян.

В АТОР оценили возможность снижения цен на туры в Египет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Подорожание туров было связано с сокращением полетных программ трех российских перевозчиков, а снижение курсов валют способно опустить отельную составляющую. Но здесь не стоит обольщаться, на египетском направлении она редко превышает 40% в среднем она может составлять 30-35%, все остальное - стоимость билетов. В итоге предпосылок к снижению цен на туры нет», - сказал Мурадян.

Он отметил, что падение курса египетского фунта скажется только на покупках вне отеля, так как цены на отели номинированы в долларах.

Ранее СМИ сообщали о рекордном падении египетского фунта, обесценившегося на более чем 84% по отношению к доллару.

Общество,Артур Мурадян,Ассоциация туроператоров России,
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