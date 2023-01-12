У попавших под санкции россиян нашли британские «золотые визы»

Министерство внутренних дел (МВД) Великобритании выяснило, что 10 российских предпринимателей, попавших под санкции, имеют так называемые «золотые визы» — особый вид на жительство (ВНЖ), получаемый в обмен на инвестиции в экономику государства. Об этом сообщается в заявлении главы ведомства Суэллы Браверман на сайте.

Фото: ТАСС ТАСС

Великобритания начала выдавать «золотые визы» состоятельным людям со всего мира с 2008 года. Получить ВНЖ могли те, кто был готов инвестировать в местные компании от двух миллионов фунтов. В целях борьбы с «грязными деньгами» иностранцев обязали объяснять происхождение капитала по требованию правоохранительных органов.

В марте 2018 года МВД начало проверять въехавших в страну по этой визе в период с 2008 до 2015 года — тогда правила ужесточили. В результате проверки выяснилось, что ряд иностранцев с данным типом визы могли заработать вложенные средства незаконно: например, путем коррупции или вовлечения в серьезные и организованные преступления. На данный момент соответствующие данные есть у правоохранительных органов королевства, они начали принимать необходимые меры, однако ведомство не уточняет, какие именно.

Браверман в своем заявлении отметила, что после начала военных действий на Украине страна ввела санкции против 1200 россиян и 120 местных государственных компаний. В общей сложности с конца февраля страна заморозила российские активы на сумму более 18 миллиардов фунтов стерлингов (21,96 миллиарда долларов).