Заявления Гребенщикова просят проверить на содействие терроризму

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Поводом для этого стало заявление Гребенщикова в одном из интервью, что собранные на одном из концертов средства он направил на помощь Украине, а также раскритиковал действия России на Украине. По мнению Хамзаева, подобные комментарии не должны оставаться без реакции, которую «требуют в обществе».

«Замечу, что это не какие-то отдельные заявления чумных актеров. Это идеологическая война, направленная на формирование пораженческого общественного мнения. "Спящие ячейки" Запада, которые сосредоточены на распространении фейков, навязывания лже-правды и демонстрации своей лояльности к Западу», — заявил Хамзаев.

Ранее политолог Александр Сосновский заявил, что в масштабах российского общества или российской истории поступок Гребенщикова просто «пшик», ни на что не влияющий.