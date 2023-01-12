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58 минут назад

СК попросят проверить заявления Гребенщикова на содействие терроризму

Елена Прошина

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил, что намерен направить в Следственный комитет РФ запрос с требованием проверить высказывания музыканта Бориса Гребенщикова на содействие терроризму и дискредитацию ВС РФ. Об этом пишет РИА Новости.

Заявления Гребенщикова просят проверить на содействие терроризму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Поводом для этого стало заявление Гребенщикова в одном из интервью, что собранные на одном из концертов средства он направил на помощь Украине, а также раскритиковал действия России на Украине. По мнению Хамзаева, подобные комментарии не должны оставаться без реакции, которую «требуют в обществе».

«Замечу, что это не какие-то отдельные заявления чумных актеров. Это идеологическая война, направленная на формирование пораженческого общественного мнения. "Спящие ячейки" Запада, которые сосредоточены на распространении фейков, навязывания лже-правды и демонстрации своей лояльности к Западу», — заявил Хамзаев.

Ранее политолог Александр Сосновский заявил, что в масштабах российского общества или российской истории поступок Гребенщикова просто «пшик», ни на что не влияющий.

Слова музыканта раскритиковала и актриса Яна Поплавская. По ее словам, Гребенщиков «сошел с ума», просто умело маскировался под нормального. Ведь он 8 лет не замечал, что происходило с жителями Донбасса.

Общество,Султан Хамзаев,Яна Поплавская,Борис Гребенщиков,Следственный комитет,Верховный суд,Госдума,
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