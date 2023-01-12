Тепляковы похвастались оценками десятилетней дочери-студентки

Оценками своей десятилетней дочери-студентки Алисы похвастались в личном блоге Евгений и Наталия Тепляковы.

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«Пятерка. По аналитической геометрии. На очном экзамене. Десятилетнему ребенку. С задачами, с "допуском", с выполнением работ в семестре. Это не первая пятерка и, надеемся, не последняя», — заявили Тепляковы.

Родители юной студентки из Москвы уточнили, что «итоговое число зачетных единиц за семестр без "задваивания" приближается к сотне». Это доказывает, что десятилетний ребенок в состоянии успешно освоить и сдать программу вуза, подчеркнули они.

Тепляковы добавили, что Алиса продолжает давать платные консультации по психологии.