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1 час назад

В Арктике досрочно предоставили в собственность первый "гектар"

ТАСС

Первый земельный участок по программе получения гектара на территории Арктики досрочно передан в собственность учителю из Мурманской области. Об этом сообщила пресс-служба Минвостокразвития.

В Арктике досрочно предоставили в собственность первый "гектар"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Школьный учитель из Мурманской области Владислав Догадин стал первым участником программы "Гектар" в Арктике, который оформил в собственность полученный полтора года назад земельный участок. На гектаре, расположенном в одном из живописных районов - на Серебрянском шоссе в Кольском районе - начинается строительство жилого дома. Рядом расположен дачный поселок, есть инфраструктура. В марте к участку будет подведено электричество", - говорится в сообщении.

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В свою очередь, в пресс-службе Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) рассказали, что житель Мурманской области принял участие в региональной программе "Свой дом в Арктике" и получил сертификат на 1 млн рублей.

"Для строительства было решено воспользоваться мерами поддержки, а также возможностью ипотечного кредитования и досрочного оформления прав на "гектар". Это вдвойне удобно, так как одновременно становишься полновластным собственником участка и получаешь необходимые средства для строительства. Летом, когда потеплеет, подрядчик приступит к работам, а осенью я рассчитываю переехать в новое жилье", - цитирует пресс-служба КРДВ Догадина.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в своем Telegram-канале отметил, что участники программы арктического гектара также могут комбинировать его с другими региональными или федеральными мерами поддержки. "Программа "Гектар" получила обкатку на Дальнем Востоке, а теперь начала приносить плоды и в регионах Арктики. Создаются и привлекают исследователей Русского Севера уникальные туристические проекты, рекреационные зоны, а первые участники уже получают землю в собственность и обзаводятся жильем", - добавил он.

В декабре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий оформление документов при строительстве домов на землях, полученных по программам "Арктический гектар" и "Дальневосточный гектар". Документ вступит в силу с 1 июля 2023 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу.

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В рамках федеральной программы "Дальневосточный гектар" в Арктической зоне России можно безвозмездно получить земельный участок площадью до 1 га. На полученной территории можно вести любой вид деятельности. В течение первого года необходимо определиться с видом использования земли, через три - задекларировать использование участка. К завершению пятилетнего срока пользования гражданин может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду.

Общество,Алексей Чекунков,Владимир Путин,Минвостокразвития,Госдума,
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