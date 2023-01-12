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16 минут назад

Британский преподаватель удивился уровню жизни россиян

Lenta.ruиещё 2

Посещение России спустя почти год с начала специальной военной операции (СВО) на Украине преподнесло немало сюрпризов, заявил преподаватель Королевского университета Белфаста, доктор философии Александр Титов в статье для издания The Conversation.

Британский преподаватель удивился уровню жизни россиян
Фото: ТАССТАСС

По его словам, он съездил в родной Петербург и удивился нормальному уровню жизни в России.

«Несмотря на все сообщения СМИ о гибели и мраке в результате западных санкций, все работает так же, как и раньше», — подчеркнул он.

Титов указал на то, что банки открыты, зарплаты и пенсии выплачиваются вовремя.

«Вездесущая электронная коммерция бурлит, магазины забиты продуктами питания и товарами народного потребления», — добавил он.

Автор заметил, что дефицита товаров нет. По его словам, магазины «заполнены под завязку», достать западные товары не составляет труда. Кроме того, он удивился тому, что россияне могут путешествовать.

«Один из самых больших уроков из моей поездки — это огромный разрыв между представлениями о России на Западе и тем, что вы видите, когда приезжаете туда», — подчеркнул преподаватель.

Россия проводит СВО с 24 февраля 2022 года. О ее начале в своем обращении к гражданам объявил президент РФ Владимир Путин.

Общество,Александр Титов,Владимир Путин,
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