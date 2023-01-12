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29 минут назад

"Самый заразный и уходит от иммунного ответа": что известно о новом штамме коронавируса "Кракен"

Российская Газета

Очень заразная версия варианта "Омикрона", официально известная как XBB.1.5 и прозванная именем легендарного морского чудовища "Кракен", продолжает быстро распространяться в США. Зарегистрированы случаи заражения и в нескольких европейских странах. В России "Кракен" пока не регистрировался.

"Самый заразный": что известно о новом штамме коронавируса "Кракен"
Фото: ТАССТАСС

Но поскольку этот штамм считается наиболее контагиозным вариантом "Омикрона", ученые прогнозируют его дальнейшее распространение по миру. The New York Times опубликовала обзорную статью, собрав все данные, известные о "Кракене" на сегодняшний день.

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Как распространяется "Кракен"?

Молодой субвариант был впервые обнаружен в штате Нью-Йорк осенью. В настоящее время он составляет около 28 процентов случаев в США и около 72 процентов случаев в Северо-восточных штатах, по данным CDC. Это сильно мутировавшая версия коронавируса, которая, предположительно, способна лучше обходить иммунную защиту и проникать в клетки, при этом некоторые эксперты называют его наиболее передаваемым вариантом на сегодняшний день. Ученые говорят, что этот штамм остается редким в большей части мира, но они ожидают, что он быстро распространится по всему миру.

Является ли "Кракен" более смертоносным, чем другие варианты?

Пока существует не так много данных о его воздействии на организм человека. Пока нет данных, что вызываемое им заболевание более серьезно по сравнению со штаммами-предшественниками. Но требуется время, чтобы вариант стал достаточно распространенным, только тогда можно будет провести статистические исследования о доле заболевших с тяжелым течением, которым потребовалось лечение в больнице. На северо-востоке США это уже происходит.

Стоит ли бояться и беспокоиться?

Проявить осторожность в любом случае не помешает. Год назад первый субвариант "Омикрона" достиг доминирующего положения. С тех пор было несколько волн роста заболеваемости, вызванных новыми вариантами "Омикрона". Они продолжают приобретать мутации, которые помогают им распространяться. Теперь появился еще один, который распространяется еще быстрее. Так что стоит отнестись к этому серьезно.

Как это повлияет на ход пандемии?

Большинство ученых настроены оптимистично: они не думают, что сейчас, с "Кракеном", мы наблюдаем что-то подобное тому, что происходило год назад, когда "Омикрон" впервые появился, обеспечив рекордное количество госпитализаций. Но, вероятно, всплеск заболеваемости будет.

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Насколько защищают от "Кракера" бустерные прививки?

Предварительные исследования показали положительный результат. Люди, которые сделали прививку, имеют более низкие шансы заразиться, и вакцинация определенно полезна для того, чтобы вы не болели тяжело и не попали в больницу. Особенно это актуально для людей старших возрастов.

Что дальше в эволюции вируса?

Прогнозировать эволюцию сложнее, чем прогнозировать погоду. Но ясно, что коронавирус будет продолжать изменяться. хорошо то, что за три года пандемии ученые разных стран научились отслеживать эволюцию этого вируса и быстро анализировать появляющиеся новые варианты. В том числе, учитывать это информацию для производства актуализированных вакцин.

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