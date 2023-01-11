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16 минут назад

ВОЗ назвала число умерших от коронавируса в 2023 году

Илья Родин

В 2023 году от COVID-19 скончались 11 тыс. человек, порядка 3 млн были инфицированы. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на еженедельный отчет Всемирной организации здравоохранения.

ВОЗ назвала число умерших от коронавируса в 2023 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Во всем мире за неделю со 2 по 8 января 2023 года было зарегистрировано почти 2,9 миллиона новых случаев заболевания и более 11 тысяч смертей [от коронавируса]», - отмечается в отчете.

В организации добавили, что эти данные свидетельствуют о сокращении еженедельных случаев заболевания и смертей на 9% и 12% соответственно.

По данным ВОЗ, по состоянию на 8 января 2023 года во всем мире было зафиксировано свыше 659 млн подтвержденных случаев и более 6,6 млн смертей.

Общество,ВОЗ,
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