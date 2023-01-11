Вдову Караченцова госпитализировали в Москве

Заслуженную артистку России Людмилу Поргину госпитализировали в московскую больницу из-за сильной боли в колене. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Поргина рассказала изданию, что до этого проходила лечение в санатории в Сочи.

«Перед новым годом из-за перипетий в театре у меня случился нервный срыв, начался гипертонический криз, проявилась тахикардия», — озвучила причины она.

Затем, по возвращению в Москву, Поргина поняла, что еще не восстановилась полностью, так как она чувствовала сильную слабость и у нее произошел приступ подагры.

«Стало очень сильно болеть колено. Боль была такой, что терпеть просто невозможно!» — поделилась она, отметив, что врачи посоветовали ей лечь в больницу, чтобы полностью провериться.