В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 69.02EUR 74.14
Войти в почту
34 минуты назад

Вдову Караченцова госпитализировали в Москве

Елена Прошина

Заслуженную артистку России Людмилу Поргину госпитализировали в московскую больницу из-за сильной боли в колене. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Вдову Караченцова госпитализировали в Москве
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Поргина рассказала изданию, что до этого проходила лечение в санатории в Сочи.

«Перед новым годом из-за перипетий в театре у меня случился нервный срыв, начался гипертонический криз, проявилась тахикардия», — озвучила причины она.

Затем, по возвращению в Москву, Поргина поняла, что еще не восстановилась полностью, так как она чувствовала сильную слабость и у нее произошел приступ подагры.

«Стало очень сильно болеть колено. Боль была такой, что терпеть просто невозможно!» — поделилась она, отметив, что врачи посоветовали ей лечь в больницу, чтобы полностью провериться.

Поргиной предстоит провести в больнице не меньше недели. После этого она надеется вернуться домой, потому что «сын, невестка и внуки нуждаются в ней и любят».

Общество,Людмила Поргина,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители