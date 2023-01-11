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26 минут назад

Актер из "Антикиллера" и "Метода" Дмитрий Сидоров умер в 52 года

Российская Газета

5 января в возрасте 52 лет скончался российский актер кино и ТВ, режиссер и артист озвучания Дмитрий Сидоров. Об этом сообщили друзья актера в соцсетях. Отпевание Дмитрия прошло сегодня утром в храме Серафима Саровского.

Умер актер из "Антикиллера" и "Метода"
Фото: kino-teatr.rukino-teatr.ru

Сидоров родился 3 октября 1971 года. В 1998-м окончил Московский актерско-педагогический колледж по специальности "режиссер кино".

Сниматься начал в нулевых, на счету - порядка полусотни проектов: "Мужская работа", "Кодекс чести", "Русские амазонки" и "Русские в городе ангелов" (Пенков), второй "Антикиллер", "Кавалеры морской звезды", "Даша Васильева", Голос дьявола в серии "Гоголь", "Гусар", "Метод". Как режиссер снимал сериалы "Дочки-матери", "Тайные связи" и "Рублевка Live".

Общество,Даша Васильева,Дмитрий Сидоров,
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