Умер актер из "Антикиллера" и "Метода"

5 января в возрасте 52 лет скончался российский актер кино и ТВ, режиссер и артист озвучания Дмитрий Сидоров. Об этом сообщили друзья актера в соцсетях. Отпевание Дмитрия прошло сегодня утром в храме Серафима Саровского.
Сидоров родился 3 октября 1971 года. В 1998-м окончил Московский актерско-педагогический колледж по специальности "режиссер кино".
Сниматься начал в нулевых, на счету - порядка полусотни проектов: "Мужская работа", "Кодекс чести", "Русские амазонки" и "Русские в городе ангелов" (Пенков), второй "Антикиллер", "Кавалеры морской звезды", "Даша Васильева", Голос дьявола в серии "Гоголь", "Гусар", "Метод". Как режиссер снимал сериалы "Дочки-матери", "Тайные связи" и "Рублевка Live".