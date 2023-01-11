Умер актер из "Антикиллера" и "Метода"

5 января в возрасте 52 лет скончался российский актер кино и ТВ, режиссер и артист озвучания Дмитрий Сидоров. Об этом сообщили друзья актера в соцсетях. Отпевание Дмитрия прошло сегодня утром в храме Серафима Саровского.

Фото: kino-teatr.ru kino-teatr.ru

Сидоров родился 3 октября 1971 года. В 1998-м окончил Московский актерско-педагогический колледж по специальности "режиссер кино".