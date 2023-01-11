Повышение цен на путевки в Египет объяснили

За месяц стоимость отдыха в этой стране выросла более чем на 20%.
В среднем поездка во второй половине января обойдётся в 93 тысячи 400 рублей. Как сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на данные портала Travelata.ru, по сравнению с началом декабря прошлого года рост составил 20,7%.
Исполнительный директор ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила, что такая динамика связана со снижением туристического потока и перелётами. Стоимость проживания в отелях Египта осталась на прежнем уровне.
«Это обычное сезонное изменение цены. Отели Египта не подорожали. Туроператоры ставят много рейсов. Чуть падает поток — количество рейсов уменьшается, и, естественно, билет дороже. По сути, мы видим цену удорожания только на перевозку. Я бы посоветовала людям, которые хотят лететь уже летом в Египет, приобретать путёвки сейчас. Это всё-таки дешевле будет на 15-30 процентов».
Осипова также перечила страны, которые пользуются популярностью у российских отдыхающих в текущем сезоне.
«У нас сейчас лидируют Египет, Арабские Эмираты, Таиланд, Шри-Ланка, Мальдивы, Сейшелы, Куба и Турция. У нас туристы копят деньги на отдых примерно в течение года, понимая, что уже цены такие. На Турцию цены поднялись именно на проживание в отеле, но там обвал лиры был — подорожал бензин, подорожали продукты питания. Всё это отражается на стоимости отдыха».
Средняя стоимость туров в Египет выросла более чем на 20% на фоне прекращения некоторыми авиаперевозчиками полетов. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Travelata.ru.
Средний чек при бронировании тура в Египет на вторую половину января составил 93,4 тыс. рублей, что на 20,7% больше по сравнению с первой половиной декабря. При этом до новогодних праздников стоимость путевок была куда ниже из-за большего числа рейсов и распродаж.
Аналитики Travelata.ru посчитали, что Египет является одним из самых популярных направлений для отдыха у россиян. На эту страну приходится 18% бронирований в зимнем сезоне. Однако чартерное сообщение с Египтом было осложнено в декабре 2022 года на фоне многочисленных санкций и осложнения геополитической обстановки. При этом представители туроператоров указали на то, что произошло частичное переориентирование на покупку мест на регулярных рейсах авиакомпаний, которые еще летают в Египет.
При этом эксперты рынка сошлись во мнении, что сейчас наблюдается традиционный сезонный спад спроса, а активность на рынке будет расти в феврале. Кроме того, всего за первые девять дней января было продано на 20% больше путевок, чем в тот же период 2022 года.
По данным аналитиков, туры в Египет выросли в цене более чем на 20 процентов за последний месяц. Эксперт по туризму Николай Мельник рассказал «Вечерней Москве», можно ли сейчас выгодно отдохнуть в Египте и что способствовало увеличению стоимости туров.
По словам специалиста, рост стоимости туров обусловлен высоким спросом на отдых в Египте в новогодние праздники. На данный момент цены стабилизировались, потому что россияне вернулись на работу.
— Важно понимать, что на рост цен на турпакеты влияют сезонность и спрос. В новогодние каникулы многие отправляются на отдых в другие страны. Это провоцирует резкий рост цен на путевки, — объяснил Мельник.
На данный момент россияне могут очень выгодно отдохнуть в Египте. Цены на туры начинаются от 59 тысяч рублей за двоих:
— На сегодняшний день можно полететь на отдых в Египет на семь дней за 68 тысяч рублей. В путевку включены перелет из Москвы и проживание в четырехзвездочном отеле с питанием по системе «все включено». А 17–18 января ценник падает до 59 тысяч рублей за аналогичное предложение.
Тем не менее в Египте сейчас не сезон. Если туристам важно купаться в теплом море, то лучше отложить поездку до марта, подчеркнул специалист.
— Самое лучшее время для комфортного отдыха в Египте — это весенние и осенние месяцы. В это время можно рассчитывать на шикарный отдых, прогретое море и комфортную температуру воздуха. Зимой же море прохладное, а летом там очень жарко, — предупредил Мельник.
Собеседник «ВМ» добавил, что для российских туристов отсутствуют какие-либо ограничения при въезде в страну.
Согласно данным страховой компании «Росгосстрах» и сервиса Travelata.ru, в новогодние праздники одним из самых популярных направлений для россиян стал Египет — его выбрали 29% туристов. Об этом пишет Life.ru.
Также спросом в период новогодних каникул у россиян пользовались и другие зарубежные направления — Таиланд (15%), Турция и ОАЭ (по 14%).
Ещё 19% туристов посетили регионы России. Самыми популярными стали Петербург (11%) и несколько районов Сочи: Имеретинский (23%), Адлер (11%), Сочи-Центр (10%) и Красная Поляна (9%).
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с НСН заявила, что в 2022 году россияне совершили на 10% больше поездок внутри страны по сравнению с предыдущим годом.
С наступлением Нового года для России остались открыты все те же направления, что и раньше, однако уже по более низким ценам, сказала газете ВЗГЛЯД исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Она подчеркнула, что преимущественно это те страны, с которыми есть прямое авиасообщение, и где тепло.
«Новые направления с наступлением Нового года никакие не открылись. Основное направление – это Таиланд, который отменил все ограничения по ковиду, ну и те направления, которые были до Нового года: Арабские Эмираты, Турция, Мальдивы, а также страны Ближнего Востока – Бахрейн, Саудовская Аравия и так далее», – говорит Ломидзе.
По ее словам, данные направления, которые были популярны до Нового года, актуальны и сейчас, но стоят чуть дешевле, чем на новогодние праздники. Все эти страны доступны российским гражданам, туда есть прямые рейсы.
«Наиболее популярными будут Таиланд и Арабские Эмираты. Что будет на первом, а что на втором месте по востребованности, сложно сказать. На данный момент оба этих направления в топе. С ними есть прямое авиасообщение, что крайне важно в нынешних обстоятельствах, и это страны, где тепло. Это места, куда можно поехать зимой после Нового года и немножко погреться», – заключила собеседница.
Российские путешественники, отправляющиеся на курорты Турции и Египта, рискуют заболеть новым штаммом коронавируса «Кракен». Мутировавший патоген уже получил распространение в Европе, следовательно, европейские туристы могут завезти болезнь на самые популярные курорты.
Вирусологи считают, что может повториться ситуация, когда перед первой волной коронавируса Турция продолжала игнорировать ситуацию. «Кракен» начал распространяться по территории США.
Случаи заболевания выявлены в Дании, Франции, Австрии, Нидерландах, Германии, Италии и некоторых других странах. В России не зафиксировано появление заразившихся этой мутацией.