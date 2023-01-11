Повышение цен на путевки в Египет объяснили

За месяц стоимость отдыха в этой стране выросла более чем на 20%.

В среднем поездка во второй половине января обойдётся в 93 тысячи 400 рублей. Как сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на данные портала Travelata.ru, по сравнению с началом декабря прошлого года рост составил 20,7%.

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Исполнительный директор ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила, что такая динамика связана со снижением туристического потока и перелётами. Стоимость проживания в отелях Египта осталась на прежнем уровне.

«Это обычное сезонное изменение цены. Отели Египта не подорожали. Туроператоры ставят много рейсов. Чуть падает поток — количество рейсов уменьшается, и, естественно, билет дороже. По сути, мы видим цену удорожания только на перевозку. Я бы посоветовала людям, которые хотят лететь уже летом в Египет, приобретать путёвки сейчас. Это всё-таки дешевле будет на 15-30 процентов».

Осипова также перечила страны, которые пользуются популярностью у российских отдыхающих в текущем сезоне.

«У нас сейчас лидируют Египет, Арабские Эмираты, Таиланд, Шри-Ланка, Мальдивы, Сейшелы, Куба и Турция. У нас туристы копят деньги на отдых примерно в течение года, понимая, что уже цены такие. На Турцию цены поднялись именно на проживание в отеле, но там обвал лиры был — подорожал бензин, подорожали продукты питания. Всё это отражается на стоимости отдыха».

Средняя стоимость туров в Египет выросла более чем на 20% на фоне прекращения некоторыми авиаперевозчиками полетов. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Travelata.ru.

Средний чек при бронировании тура в Египет на вторую половину января составил 93,4 тыс. рублей, что на 20,7% больше по сравнению с первой половиной декабря. При этом до новогодних праздников стоимость путевок была куда ниже из-за большего числа рейсов и распродаж.

Аналитики Travelata.ru посчитали, что Египет является одним из самых популярных направлений для отдыха у россиян. На эту страну приходится 18% бронирований в зимнем сезоне. Однако чартерное сообщение с Египтом было осложнено в декабре 2022 года на фоне многочисленных санкций и осложнения геополитической обстановки. При этом представители туроператоров указали на то, что произошло частичное переориентирование на покупку мест на регулярных рейсах авиакомпаний, которые еще летают в Египет.

При этом эксперты рынка сошлись во мнении, что сейчас наблюдается традиционный сезонный спад спроса, а активность на рынке будет расти в феврале. Кроме того, всего за первые девять дней января было продано на 20% больше путевок, чем в тот же период 2022 года.

По данным аналитиков, туры в Египет выросли в цене более чем на 20 процентов за последний месяц. Эксперт по туризму Николай Мельник рассказал «Вечерней Москве», можно ли сейчас выгодно отдохнуть в Египте и что способствовало увеличению стоимости туров.

Что происходит с ценами на туры

По словам специалиста, рост стоимости туров обусловлен высоким спросом на отдых в Египте в новогодние праздники. На данный момент цены стабилизировались, потому что россияне вернулись на работу.

— Важно понимать, что на рост цен на турпакеты влияют сезонность и спрос. В новогодние каникулы многие отправляются на отдых в другие страны. Это провоцирует резкий рост цен на путевки, — объяснил Мельник.

На данный момент россияне могут очень выгодно отдохнуть в Египте. Цены на туры начинаются от 59 тысяч рублей за двоих:

— На сегодняшний день можно полететь на отдых в Египет на семь дней за 68 тысяч рублей. В путевку включены перелет из Москвы и проживание в четырехзвездочном отеле с питанием по системе «все включено». А 17–18 января ценник падает до 59 тысяч рублей за аналогичное предложение.

Когда лучше ехать

Тем не менее в Египте сейчас не сезон. Если туристам важно купаться в теплом море, то лучше отложить поездку до марта, подчеркнул специалист.

— Самое лучшее время для комфортного отдыха в Египте — это весенние и осенние месяцы. В это время можно рассчитывать на шикарный отдых, прогретое море и комфортную температуру воздуха. Зимой же море прохладное, а летом там очень жарко, — предупредил Мельник.

Собеседник «ВМ» добавил, что для российских туристов отсутствуют какие-либо ограничения при въезде в страну.

Согласно данным страховой компании «Росгосстрах» и сервиса Travelata.ru, в новогодние праздники одним из самых популярных направлений для россиян стал Египет — его выбрали 29% туристов. Об этом пишет Life.ru.

Также спросом в период новогодних каникул у россиян пользовались и другие зарубежные направления — Таиланд (15%), Турция и ОАЭ (по 14%).

Ещё 19% туристов посетили регионы России. Самыми популярными стали Петербург (11%) и несколько районов Сочи: Имеретинский (23%), Адлер (11%), Сочи-Центр (10%) и Красная Поляна (9%).

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с НСН заявила, что в 2022 году россияне совершили на 10% больше поездок внутри страны по сравнению с предыдущим годом.

С наступлением Нового года для России остались открыты все те же направления, что и раньше, однако уже по более низким ценам, сказала газете ВЗГЛЯД исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Она подчеркнула, что преимущественно это те страны, с которыми есть прямое авиасообщение, и где тепло.

«Новые направления с наступлением Нового года никакие не открылись. Основное направление – это Таиланд, который отменил все ограничения по ковиду, ну и те направления, которые были до Нового года: Арабские Эмираты, Турция, Мальдивы, а также страны Ближнего Востока – Бахрейн, Саудовская Аравия и так далее», – говорит Ломидзе.

По ее словам, данные направления, которые были популярны до Нового года, актуальны и сейчас, но стоят чуть дешевле, чем на новогодние праздники. Все эти страны доступны российским гражданам, туда есть прямые рейсы.

«Наиболее популярными будут Таиланд и Арабские Эмираты. Что будет на первом, а что на втором месте по востребованности, сложно сказать. На данный момент оба этих направления в топе. С ними есть прямое авиасообщение, что крайне важно в нынешних обстоятельствах, и это страны, где тепло. Это места, куда можно поехать зимой после Нового года и немножко погреться», – заключила собеседница.

Российские путешественники, отправляющиеся на курорты Турции и Египта, рискуют заболеть новым штаммом коронавируса «Кракен». Мутировавший патоген уже получил распространение в Европе, следовательно, европейские туристы могут завезти болезнь на самые популярные курорты.

Вирусологи считают, что может повториться ситуация, когда перед первой волной коронавируса Турция продолжала игнорировать ситуацию. «Кракен» начал распространяться по территории США.