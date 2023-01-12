В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 69.02EUR 74.14
Войти в почту
32 минуты назад

Стало известно, где может скрываться пропавший блогер Тяпа

Вечерняя Москваиещё 3

Родственники обеспокоены пропажей блогера Тяпы, более известного, как Артем Бординов.

Стало известно, где может скрываться пропавший блогер Тяпа
Фото: Youtube / ТяпаYoutube / Тяпа

О пропаже Бординова сообщила его супруга. По ее словам, он ушел из дома еще 9 января, после чего о его местоположении ничего неизвестно. Жена блогера обратилась в полицию.

Друзья и коллеги до сих пор не могут найти мужчину. Его партнер по роликам Зема считает, что ситуация набирает уже серьезные обороты.

Теперь же появилась информация, что на момент ухода из дома блогер был в состоянии алкогольного опьянения. Также предполагается, что из дома он мог отправиться на работу, принять там запрещенные препараты и уйти в неизвестном направлении.

Как сообщает Пятый канал, в настоящее время Тяпа может находиться у друзей, так как аналогичные ситуации уже происходили с блогером раньше.

Известный блогер пропал в Пензе

В октябре прошлого года стало известно, что певец Константин Легостаев без вести пропал после купания в море в Сочи. По предварительной информации, 46-летний артист зашел в воду, но обратно на сушу так и не вышел.

Общество,Константин Легостаев,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители