Стало известно, где может скрываться пропавший блогер Тяпа

Родственники обеспокоены пропажей блогера Тяпы, более известного, как Артем Бординов.

Фото: Youtube / Тяпа Youtube / Тяпа

О пропаже Бординова сообщила его супруга. По ее словам, он ушел из дома еще 9 января, после чего о его местоположении ничего неизвестно. Жена блогера обратилась в полицию.

Друзья и коллеги до сих пор не могут найти мужчину. Его партнер по роликам Зема считает, что ситуация набирает уже серьезные обороты.

Теперь же появилась информация, что на момент ухода из дома блогер был в состоянии алкогольного опьянения. Также предполагается, что из дома он мог отправиться на работу, принять там запрещенные препараты и уйти в неизвестном направлении.

Как сообщает Пятый канал, в настоящее время Тяпа может находиться у друзей, так как аналогичные ситуации уже происходили с блогером раньше.