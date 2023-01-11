В Госдуму внесен проект новой редакции закона о занятости населения

«Встать на учет и получать пособие по безработице в максимальном размере смогут индивидуальные предприниматели и самозанятые. Больше того, в российском законодательстве впервые будут закреплены такие категории как самозанятые и платформенно занятые - это, например, курьеры, таксисты», - отмечается в сообщении. Помимо этого в законопроекте прописаны организация содействия трудоустройству молодежи, работа служб занятости с образовательными организациями с целью обеспечить профориентацию и трудоустройство молодых специалистов. Также предлагается ввести норму о содействии занятости учащихся в свободное от учебы время. «Большой раздел посвящен защите трудовых прав инвалидов», - добавили в пресс-службе.