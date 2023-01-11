В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 69.61EUR 74.54
Войти в почту
17 минут назад

В Госдуму внесен проект новой редакции закона о занятости населения

Агентство «Москва»иещё 3

В Госдуму внесен проект новой редакции федерального закона «О занятости населения в РФ», которым, в частности, предлагается ввести новые категории граждан с правом получить помощь государства. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

В Госдуму внесен проект новой редакции закона о занятости населения
Фото: Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

«Законопроектом предлагается сделать акцент на предотвращение безработицы. В частности, появляются дополнительные категории граждан, которые могут получить помощь от служб занятости. Например, люди, которые ищут лучшую для себя работу, или работники, находящиеся под риском увольнения», - говорится в сообщении.

Также в законопроекте указаны категории тех, кто в первоочередном порядке получает услуги служб занятости. В их числе - участники специальной военной операции и члены их семей.

«Встать на учет и получать пособие по безработице в максимальном размере смогут индивидуальные предприниматели и самозанятые. Больше того, в российском законодательстве впервые будут закреплены такие категории как самозанятые и платформенно занятые - это, например, курьеры, таксисты», - отмечается в сообщении. Помимо этого в законопроекте прописаны организация содействия трудоустройству молодежи, работа служб занятости с образовательными организациями с целью обеспечить профориентацию и трудоустройство молодых специалистов. Также предлагается ввести норму о содействии занятости учащихся в свободное от учебы время. «Большой раздел посвящен защите трудовых прав инвалидов», - добавили в пресс-службе.

Законопроектом предусматривается индивидуальная работа служб занятости с каждым безработным, которая будет строится на комплексной оценке его профессиональных навыков. В том числе, уточняется понятие «подходящая работа».

По словам одного из авторов документа - спикера Госдумы Вячеслава Володина, которые приводятся в сообщении, действующий закон о занятости разрабатывался 30 лет назад, а в настоящее время актуальны принципиально иные формы занятости, другие вызовы и проблемы.

«Принятие нового закона о занятости назрело давно», - подчеркнул Володин.

Общество,Вячеслав Володин,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители