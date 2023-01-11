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24 минуты назад

Директор Краско рассказал о самочувствии госпитализированного актера

Газета.Ru

Директор Ивана Краско Вячеслав Смородинов в интервью Teleprogramma.pro рассказал о самочувствии госпитализированного 92-летнего актера.

Директор Краско рассказал о самочувствии госпитализированного актера
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Смородинова, перед госпитализацией у Краско отнимались рука и нога.

«Потом ему стало хуже, появилась слабость, и его госпитализировали по скорой в Елизаветинскую больницу. Пару дней он находился в реанимации, сейчас его перевели в обычную палату. Ему ставят капельницы, делают уколы», — сказал Смородинов, добавив, что пока артист остается под наблюдением врачей.

Иван Краско («Балтийское небо», «Афганский излом», «Тарас Бульба») был госпитализирован 6 января с подтвердившимся подозрением на инсульт. Ранее Смородинов заявлял, что Краско переведен в общую палату и рвется на сцену.

Общество,Вячеслав Смородинов,Тарас Бульба,Иван Краско,
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