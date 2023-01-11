Директор Краско рассказал о самочувствии госпитализированного актера

«Потом ему стало хуже, появилась слабость, и его госпитализировали по скорой в Елизаветинскую больницу. Пару дней он находился в реанимации, сейчас его перевели в обычную палату. Ему ставят капельницы, делают уколы», — сказал Смородинов, добавив, что пока артист остается под наблюдением врачей.