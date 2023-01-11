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39 минут назад

Пограничники заставили российских туристов покинуть Финляндию

Алиса Селезнёва

Финские пограничники потребовали от путешественников из России покинуть страну в кратчайшие сроки. Об этом со ссылкой на туристов рассказал Telegram-канал «Крыша ТурДома».

По данным канала, россияне ехали транзитом из другого государства ЕС, а на территорию Финляндии прилетели самолетом. Туристы рассчитывали переночевать там, отдохнув после утомительного перелета, а затем пересесть на свою машину, которую оставили в Суоми, и вернуться домой.

Финны отказались пускать направлявшихся к мужьям россиянок

Однако их планы были нарушены категоричным требованием пограничников покинуть Финляндию до утра.

«Пограничник общался довольно враждебно. Он категорически сказал, что мы должны выехать из Финляндии не позднее 7 утра через любой из погранпунктов на границе с Россией, иначе у нас будут проблемы с визой. На все возражения, что мы устали после долгой дороги и прочие доводы, ответил, что это значения не имеет», – рассказала туристка.

По ее словам, финны даже не задумались о том, что уставшие путешественники могли создать аварийную ситуацию на дороге.

Ранее Польша и страны Балтии согласовали ограничения на въезд граждан РФ с действующими шенгенскими визами в ЕС. Он был введен с 19 сентября. Также российские путешественники пожаловались на массовые отказы консульств Финляндии в выдаче шенгенских виз.

При этом в МИД Финляндии ранее проинформировали, что с 1 сентября 2022 года россияне смогут подать документы на туристические визы только в четырех городах - Москве, Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Мурманске, а прием визовых заявлений ограничен до 500 в день. Ошибка же в подаче «может повлиять на решение о выдаче визы».

Общество,Видео,ЕС,
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