Пограничники заставили российских туристов покинуть Финляндию

Финские пограничники потребовали от путешественников из России покинуть страну в кратчайшие сроки. Об этом со ссылкой на туристов рассказал Telegram-канал «Крыша ТурДома».

По данным канала, россияне ехали транзитом из другого государства ЕС, а на территорию Финляндии прилетели самолетом. Туристы рассчитывали переночевать там, отдохнув после утомительного перелета, а затем пересесть на свою машину, которую оставили в Суоми, и вернуться домой.

Однако их планы были нарушены категоричным требованием пограничников покинуть Финляндию до утра.

«Пограничник общался довольно враждебно. Он категорически сказал, что мы должны выехать из Финляндии не позднее 7 утра через любой из погранпунктов на границе с Россией, иначе у нас будут проблемы с визой. На все возражения, что мы устали после долгой дороги и прочие доводы, ответил, что это значения не имеет», – рассказала туристка.

По ее словам, финны даже не задумались о том, что уставшие путешественники могли создать аварийную ситуацию на дороге.

Ранее Польша и страны Балтии согласовали ограничения на въезд граждан РФ с действующими шенгенскими визами в ЕС. Он был введен с 19 сентября. Также российские путешественники пожаловались на массовые отказы консульств Финляндии в выдаче шенгенских виз.