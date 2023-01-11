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8 минут назад

Вован и Лексус раскрыли способ выхода на политиков

Мария Иванова

Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) рассказали РИА ФАН, что им удается разыгрывать политиков благодаря кропотливой работе по созданию цепочек контактов. По их словам, сначала нужно завербовать «слабое звено» - человека из команды политика, который в итоге выведет пранкеров на разговор со своим начальником.

Вован и Лексус объяснили, как они связываются с потенциальной жертвой пранка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сам разговор - это самое легкое в том, что мы делаем», - подчеркнул Столяров.

В некоторых случаях пранкеры начинают общение с приемной политика и выстраивают «хитрые схемы», чтобы добиться разговора со своей целью.

«Просто взять в открытой базе обычный номер телефона - это тебе ничего не даст. Многие люди даже трубки не берут с незнакомых номеров. Поэтому здесь должна быть очень кропотливая работа по установлению контакта», - заявил Кузнецов.

Один из последних розыгрышей пранкеров - разговор с главой Польши Анджеем Дудой от лица президента Франции Эммануэля Макрона.

В беседе с «Макроном» Дуда заявил, что не хочет войны с Россией. Разговор касался падения ракеты на территории Польши (еще до выводов НАТО о том, что ракета принадлежала ПВО Украины).

«Эммануэль, поверь мне, я крайне осторожен. Я не обвиняю русских. <…> Эммануэль, ты думаешь, мне нужна война с Россией? Нет. Поверь, я этого не хочу», - говорил Дуда.

В начале 2023 года появилась информация, что из-за этого разговора был уволен директор Бюро международной политики канцелярии Дуды Петр Гиллерт.

Общество,Эммануэль Макрон,Алексей Столяров,Владимир Кузнецов,Анджей Дуда,НАТО,
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