Треть россиян высказались за сокращение новогодних каникул

Около трети опрошенных россиян (36%) не против сокращения новогодних выходных.
Как сообщает РИА новости, из них 46% нечем заняться в праздники, 22% не любят зимнюю погоду, еще 17% по долгу службы работают в эти дни.
"К длинным январским выходным у 64% респондентов положительное отношение, а 36% не против отдыхать поменьше. Поклонники каникул любят их за возможность расслабиться и отвлечься (46%), провести время с семьей (32%), возвращение к отложенным делам (15%), зимние развлечения (7%)", - говорится в исследовании.
Ранее "Свободная пресса" писала, что психиатр-нарколог Алексей Казанцев посоветовал тем, кто не может после новогодних праздников выйти из запоя, обратиться к специалистам.