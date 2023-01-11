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27 минут назад

Опрос: треть россиян не против сокращения новогодних каникул

Свободная пресса

Около трети опрошенных россиян (36%) не против сокращения новогодних выходных.

Треть россиян высказались за сокращение новогодних каникул
Фото: ТАССТАСС

Как сообщает РИА новости, из них 46% нечем заняться в праздники, 22% не любят зимнюю погоду, еще 17% по долгу службы работают в эти дни.

"К длинным январским выходным у 64% респондентов положительное отношение, а 36% не против отдыхать поменьше. Поклонники каникул любят их за возможность расслабиться и отвлечься (46%), провести время с семьей (32%), возвращение к отложенным делам (15%), зимние развлечения (7%)", - говорится в исследовании.

Ранее "Свободная пресса" писала, что психиатр-нарколог Алексей Казанцев посоветовал тем, кто не может после новогодних праздников выйти из запоя, обратиться к специалистам.

Общество,Алексей Казанцев,
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