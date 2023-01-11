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34 минуты назад

В России придумали план по возвращению IT-специалистов

Елена Прошина

Минцифры России обсуждает комплекс мер для возвращения в страну IT-специалистов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на главу некоммерческого партнерства (НП) разработчиков программного обеспечения «Руссофт» Валентина Макарова.

В России придумали план по возвращению IT-специалистов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Речь идет о возможности предоставления отсрочки от призыва в армию. При этом бронь сотрудников данной отрасли не закреплена на законодательном уровне. Как заявил исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский, в декабре 2022 года обсуждались возможности защиты ключевых сотрудников IT-отрасли от призыва. Отмечается, что отсрочка от армии специалистам и сотрудникам оборонно-промышленного комплекса на законодательном уровне еще не закреплена.

По словам источников издания в правительстве, окончательного пакета мер пока нет, но «они будут приняты в ближайшее время». Также в Минцифры заявили, что «разрабатывают дополнительные меры поддержки развития IT-компаний, работающих на территории России».

Как сообщил глава совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов, в Минцифры также обсуждается «обратная релокация», а также повышение НДФЛ с 13% до 30% для тех, кто работает из-за рубежа.

«При этом мы не поддерживаем инициативу введения запрета на работу на удаленке из-за границы и введение заградительных налогов», — подчеркнул он.

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