Умерла профессор ВГИК и сценарист Наталья Рязанцева

Профессор ВГИК и сценарист Наталья Рязанцева умерла на 84-м году жизни. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова киноведа Евгения Марголита.

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По его словам, Рязанцева уже давно плохо себя чувствовала. Причина её смерти не уточняется.

Наталья Рязанцева дебютировала как сценаристка в фильме 1966 года «Крылья». С 1988-го преподавала на Высших курсах сценаристов и режиссеров, а с 1996-го вела сценарную мастерскую во ВГИКе. Она также принимала участие в создании фильма «Долгие проводы» и выступала в качестве сценариста в нескольких фильмах Ильи Авербаха. В 1987 году она стала заслуженным деятелем искусств РСФСР.