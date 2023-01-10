Умерла профессор ВГИК и сценарист Наталья Рязанцева

Профессор ВГИК и сценарист Наталья Рязанцева умерла на 84-м году жизни. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова киноведа Евгения Марголита.
По его словам, Рязанцева уже давно плохо себя чувствовала. Причина её смерти не уточняется.
Наталья Рязанцева дебютировала как сценаристка в фильме 1966 года «Крылья». С 1988-го преподавала на Высших курсах сценаристов и режиссеров, а с 1996-го вела сценарную мастерскую во ВГИКе. Она также принимала участие в создании фильма «Долгие проводы» и выступала в качестве сценариста в нескольких фильмах Ильи Авербаха. В 1987 году она стала заслуженным деятелем искусств РСФСР.
Ранее стало известно о смерти заслуженного деятеля искусств и бывшего директора театра «Современник» Леонида Эрмана. Ему было 96 лет.