В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 69.61EUR 74.54
Войти в почту
18 минут назад

Мать Смольянинова высказалась о готовности сына воевать против России

Lenta.ru

Мать актера Артура Смольянинова Мария Смольянинова высказалась о готовности сына воевать против России. Своим мнением она поделилась в беседе с KP.RU.

Мать Смольянинова высказалась о готовности сына воевать против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Смольянинова опровергла желание артиста идти воевать за Украину:

«Его несколько раз спросили. Вы солидаризируетесь? Солидаризируетесь? И он говорит: "Нет. Если прямо совсем мне ничего не останется, как сделать выбор, на чьей стороне сражаться, то я буду сражаться за Украину". Но это не значит, что он хочет и собирается сражаться за Украину».

Женщина отметила, что журналист, взявший у артиста интервью, старался провоцировать его и вел себя непрофессионально.

«Если человек слушал полностью все интервью, понятно, что никакого желания у него нет, чтобы Россия превратилась в кучу радиоактивной пыли. Наоборот. Он сказал, что он готов жизнь отдать, чтобы уничтожить все ядерное оружие», — рассказала мать актера.

Смольянинова добавила, что разговаривала с сыном после публикации его интервью, а также подчеркнула, что актер не был доволен выпущенной статьей: «Его (интервью — прим. "Ленты.ру") надо редактировать потом, надо отслеживать каждую фразу. А здесь человек провоцирует и как есть выпускает».

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении российского актера Артура Смольянинова.

Общество,Мария Смольянинова,Александр Бастрыкин,Артур Смольянинов,Следственный комитет,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители