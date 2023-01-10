Мать Смольянинова высказалась о готовности сына воевать против России

«Его несколько раз спросили. Вы солидаризируетесь? Солидаризируетесь? И он говорит: "Нет. Если прямо совсем мне ничего не останется, как сделать выбор, на чьей стороне сражаться, то я буду сражаться за Украину". Но это не значит, что он хочет и собирается сражаться за Украину».